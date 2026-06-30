Bruno Genesio arrive à l’OM pour deux ans

Bruno Genesio va devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach de Lille est d’accord pour s’engager pour deux saisons avec le club marseillais. Son arrivée doit accompagner la reprise de l’OM, prévue le 6 juillet. Avant cela, Marseille doit encore régler la situation d’Habib Beye, dont le contrat doit être résilié.

Un dossier longtemps bloqué

L’OM travaillait déjà sur la venue de Bruno Genesio depuis le début du mois de juin. Les discussions étaient bien avancées, mais plusieurs incertitudes ont retardé la finalisation du dossier. Le contexte marseillais était compliqué, avec des passages devant l’UEFA et la DNCG. La sanction européenne faisait partie des points qui pesaient sur les négociations.

L’OM reste en Ligue Europa

L’UEFA n’a finalement pas exclu l’OM de la Ligue Europa. Le club devra toutefois payer une amende de 10 millions d’euros et boucler son mercato avec une balance positive. Cette décision a levé une partie des doutes autour de l’arrivée de Genesio.

Après la clarification européenne, il restait encore un point contractuel à négocier entre Bruno Genesio et les dirigeants marseillais. Un accord a finalement été trouvé ces derniers jours. Le technicien s’engagera donc pour deux ans avec l’OM.

Genesio arrive avec son staff

Bruno Genesio ne viendra pas seul à Marseille. Il doit arriver avec plusieurs membres de son encadrement : Jérémie Bréchet, Dimitri Farbos, l’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon, ainsi que Thomas Choinard, responsable performance qu’il a connu au Stade Rennais. L’OM tient donc son nouvel entraîneur et prépare désormais sa reprise avec Bruno Genesio à la tête de l’équipe.