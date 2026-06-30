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Bruno Genesio arrive à l’OM pour deux ans

30 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Bruno Genesio arrive à l’OM pour deux ans
Bruno Genesio arrive à l’OM pour deux ans

Bruno Genesio va devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach de Lille est d’accord pour s’engager pour deux saisons avec le club marseillais. Son arrivée doit accompagner la reprise de l’OM, prévue le 6 juillet. Avant cela, Marseille doit encore régler la situation d’Habib Beye, dont le contrat doit être résilié.

Un dossier longtemps bloqué

L’OM travaillait déjà sur la venue de Bruno Genesio depuis le début du mois de juin. Les discussions étaient bien avancées, mais plusieurs incertitudes ont retardé la finalisation du dossier. Le contexte marseillais était compliqué, avec des passages devant l’UEFA et la DNCG. La sanction européenne faisait partie des points qui pesaient sur les négociations.

L’OM reste en Ligue Europa

L’UEFA n’a finalement pas exclu l’OM de la Ligue Europa. Le club devra toutefois payer une amende de 10 millions d’euros et boucler son mercato avec une balance positive. Cette décision a levé une partie des doutes autour de l’arrivée de Genesio.

Après la clarification européenne, il restait encore un point contractuel à négocier entre Bruno Genesio et les dirigeants marseillais. Un accord a finalement été trouvé ces derniers jours. Le technicien s’engagera donc pour deux ans avec l’OM.

Genesio arrive avec son staff

Bruno Genesio ne viendra pas seul à Marseille. Il doit arriver avec plusieurs membres de son encadrement : Jérémie Bréchet, Dimitri Farbos, l’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon, ainsi que Thomas Choinard, responsable performance qu’il a connu au Stade Rennais. L’OM tient donc son nouvel entraîneur et prépare désormais sa reprise avec Bruno Genesio à la tête de l’équipe.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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