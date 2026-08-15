Ceuta : le Maroc renforce ses contrôles après de nouveaux appels sur les réseaux sociaux

Le Maroc renforce ses contrôles à la frontière avec Ceuta après des appels sur les réseaux sociaux, affirmant que celle-ci serait ouverte le 15 août. Des mesures judiciaires sont initiées contre les auteurs de ces messages. Au cours de la récente crise migratoire, des milliers de personnes ont tenté de franchir cette frontière, entraînant des tragédies humaines.

Les autorités marocaines ont annoncé avoir renforcé leur dispositif afin d’empêcher de nouvelles tentatives de passage collectif vers Ceuta. Cette décision intervient après la diffusion de messages affirmant que la frontière entre la ville marocaine de Fnideq et l’enclave espagnole serait ouverte le 15 août, jour férié en Espagne.

Le ministère marocain de l’Intérieur affirme avoir identifié plusieurs publications anonymes encourageant des franchissements irréguliers vers Ceuta et Melilla. Son porte-parole, Rachid El Khalfi, assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour intercepter les personnes qui tenteraient de rejoindre les deux enclaves.

Plusieurs suspects interpellés au Maroc

Les autorités marocaines ont annoncé l’ouverture de procédures judiciaires contre les personnes relayant ces appels. Un groupe d’individus soupçonnés d’avoir participé à leur diffusion a été interpellé et placé sous enquête, selon une déclaration transmise par l’agence officielle MAP.

Une mobilisation qui intervient après l’arrivée d’environ 72 000 personnes à Ceuta à la fin du mois de juillet. Selon Madrid, près de 70 000 ont été renvoyées au Maroc, tandis qu’environ 2 000 personnes, dont plus d’un millier de mineurs non accompagnés, se trouveraient toujours dans l’enclave. Les bilans humains divergent selon les autorités et les ONG, mais font état de plusieurs dizaines de morts.