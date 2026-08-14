Le Français condamné au Mali pour espionnage gracié par la junte

Le général Assimi Goïta a annoncé la grâce de Yann V., un ressortissant français condamné à vingt ans de réclusion pour espionnage, et son expulsion immédiate du Mali. Bien que la grâce ne remette pas en cause les faits établis, elle laisse entrevoir une possible détente entre Bamako et Paris après des années de tensions.

Le général Assimi Goïta a annoncé jeudi la grâce du ressortissant français Yann V., condamné en juin à vingt ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l’État. L’intéressé a été immédiatement expulsé du territoire malien.

La junte malienne a annoncé, jeudi 13 août, avoir accordé sa grâce au ressortissant français identifié sous le nom de Yann V. Condamné le 5 juin dernier à vingt ans de réclusion criminelle, cet agent de renseignement opérant sous statut diplomatique avait également écopé d’une amende de 5 400 euros et d’une interdiction d’entrée sur le territoire malien pendant vingt ans.

Dans un communiqué publié sur Facebook, le gouvernement de transition précise que cette mesure « ne remet pas en cause le fait établi » par la justice, et qu’elle est « assortie de l’éloignement immédiat de l’intéressé du territoire national ».

Yann V. avait été arrêté en août 2025 en compagnie de plusieurs officiers maliens soupçonnés d’avoir préparé un coup d’État contre la junte. Paris avait fermement rejeté les accusations : « Notre agent menait une mission de coopération en matière de sécurité et en aucun cas la France n’a participé, directement ou indirectement, à la déstabilisation du Mali », avait affirmé le ministère français des Affaires étrangères au moment du verdict.

La junte a salué, sans le nommer, un « pays frère » dont l’intervention aurait facilité l’obtention de cette grâce, laissant entrevoir une possible détente entre Bamako et Paris après plusieurs années de rupture.

Depuis l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goïta, le Mali a progressivement rompu avec ses partenaires occidentaux au profit d’un rapprochement avec la Russie. Le pays fait face depuis 2012 à une crise sécuritaire persistante, nourrie par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique. Les analystes soulignent que la situation s’est aggravée depuis l’installation des juntes au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avec un nombre record d’attaques et de civils tués, imputables tant aux groupes djihadistes qu’aux forces gouvernementales.