Le patron d’OpenAI évoque la singularité de l’IA après des avancées mathématiques spectaculaires

Sam Altman, PDG d'OpenAI, affirme que l'IA a atteint la singularité, soutenu par un mathématicien dont un problème non résolu a été résolu par une IA en une tentative. Cette notion, désormais intégrée dans le discours des dirigeants, suscite des interrogations sur l'évolution des capacités des machines et la stratégie communicationnelle des acteurs du secteur.

Le patron d’OpenAI Sam Altman affirme que l’intelligence artificielle a atteint « la singularité ». Un mathématicien ayant consacré vingt ans à un problème non résolu abonde dans ce sens, après qu’une IA l’a résolu en une seule tentative.

La notion de singularité technologique, longtemps cantonnée aux cercles de prospective, s’invite désormais dans le discours des dirigeants de l’industrie de l’intelligence artificielle. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré que l’IA avait franchi ce seuil théorique, sans préciser le contexte exact de cette affirmation.

Ce qui donne du poids à ses mots, c’est le témoignage d’un mathématicien qui avait passé deux décennies sur un problème non résolu. Lorsqu’une IA a trouvé la solution en une seule tentative, le chercheur a lui-même utilisé le terme de singularité pour qualifier l’événement.

La question reste ouverte : s’agit-il d’un basculement réel dans les capacités des machines, ou d’un effet de communication soigneusement orchestré par les acteurs du secteur ? Les deux interprétations coexistent, et aucune ne s’impose encore avec certitude.