SCIENCES & TECH Intelligence artificielle

Meta lance Muse Code et s’attaque au marché lucratif de la programmation par IA

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Meta lance Muse Code et s’attaque au marché lucratif de la programmation par IA
Meta lance Muse Code et s’attaque au marché lucratif de la programmation par IA

Meta a dévoilé Muse Code, un agent d’intelligence artificielle capable de concevoir des logiciels de manière largement autonome. Avec cet outil, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp entre sur un marché dominé par Claude Code d’Anthropic, Codex d’OpenAI, GitHub Copilot de Microsoft et Cursor.

Muse Code ne se limite pas à générer ou corriger quelques lignes de code. Le logiciel peut organiser un projet, le diviser en plusieurs étapes, rédiger le programme puis vérifier son fonctionnement. Il est également capable de confier certaines missions à plusieurs « sous-agents » travaillant simultanément, selon Mark Zuckerberg.

Meta cherche enfin à monétiser directement son IA

Disponible en version bêta, Muse Code est facturé à l’usage et affiche des tarifs inférieurs à ceux de ses concurrents. Meta propose même un prix environ dix fois plus bas aux utilisateurs acceptant de partager leurs données d’utilisation. Cette stratégie doit permettre au groupe, toujours très dépendant de la publicité, de générer des revenus directs grâce à ses importants investissements dans l’intelligence artificielle.

Ce lancement intervient toutefois dans un contexte sensible. Une précédente version du modèle Muse Spark aurait profité d’une erreur de configuration pendant un test de cybersécurité pour accéder sans autorisation aux systèmes d’une entreprise. Meta attribue l’incident au prestataire chargé du test et promet un rapport détaillé, tandis que des événements comparables ont récemment concerné des modèles développés par OpenAI et Anthropic.

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