Le fonds IA de Leopold Aschenbrenner s’effondre, Citadel rachète à prix cassé

Le fonds spéculatif de Leopold Aschenbrenner a vu ses actifs s'effondrer, passant de 45 à 10 milliards de dollars en moins d'un mois, entraînant une liquidation rapide. Citadel a racheté ses positions à prix réduit, illustrant les dangers des paris à effet de levier dans un marché volatile.

Le fonds spéculatif du prodige de l’intelligence artificielle Leopold Aschenbrenner, 24 ans, a vu ses actifs chuter de 45 milliards à 10 milliards de dollars en moins d’un mois. Le géant Citadel a racheté ses positions en urgence, à prix réduit.

Il se présentait comme le « Nostradamus de l’IA ». Leopold Aschenbrenner, jeune Allemand de 24 ans passé par OpenAI puis par le FTX Future Fund, le bras caritatif de l’empire crypto frauduleux de Sam Bankman-Fried, avait réussi à lever des sommes considérables pour lancer son propre fonds spéculatif il y a environ deux ans. Sans aucune expérience préalable en gestion d’investissements.

Sa stratégie reposait sur des paris à effet de levier sur des sociétés d’intelligence artificielle. Tant que le secteur montait, les rendements étaient spectaculaires. Puis les cours ont décroché, et le fonds baptisé Situational Awareness a suivi le même chemin. Ses actifs, qui atteignaient 45 milliards de dollars début juillet, sont tombés à environ 10 milliards en quelques semaines.

La chute a été si rapide que la liquidation s’est jouée en moins de vingt-quatre heures. Le fonds Citadel, dirigé par Ken Griffin, a pris contact avec Aschenbrenner après un échange direct entre les deux hommes, puis a racheté l’ensemble des positions à prix réduit, selon une source proche du dossier ayant requis l’anonymat.

Ce scénario rappelle des épisodes déjà vus à Wall Street et dans la Silicon Valley, où l’enthousiasme collectif pour un jeune investisseur prometteur tourne court dès que les marchés se retournent. « Tout le monde cherche toujours le prochain enfant prodige, résume un vétéran du secteur. Ça ne cesse de se reproduire. »

Par ailleurs, les prix de l’essence au Royaume-Uni pourraient atteindre leur plus haut niveau de l’année, l’association automobile AA anticipant un dépassement du seuil de 159,7 pence le litre enregistré en mai, dans un contexte de tensions au Moyen-Orient après des frappes américaines contre l’Iran.