Les Los Angeles Lakers vont encore changer de propriétaire pour la somme record de 12,5 milliards de dollars

Les Los Angeles Lakers vont changer de propriétaire, passant sous le contrôle d’un groupe dirigé par Joshua Kushner et Bob Iger pour 12,5 milliards de dollars, un record pour une franchise sportive nord-américaine. Bien que Mark Walter revende après un an, la famille Buss conserve une participation minoritaire et Jeanie Buss reste impliquée dans la gouvernance.

Les Los Angeles Lakers s’apprêtent à changer une nouvelle fois de propriétaire. À peine plus d’un an après l’annonce de leur rachat par Mark Walter, la mythique franchise NBA va être cédée à un groupe emmené par l’investisseur Joshua Kushner et Bob Iger, ancien patron de Disney. L’opération valorise les Lakers à 12,5 milliards de dollars, un nouveau record pour une franchise sportive nord-américaine. L’accord porte sur une participation majoritaire dans le club. Il doit encore recevoir l’approbation des instances de la NBA avant d’être définitivement bouclé.

Joshua Kushner et Bob Iger prennent le contrôle des Lakers

Les deux principaux visages du nouveau groupe sont Joshua Kushner et Bob Iger. Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, est notamment le fondateur de la société d’investissement Thrive Capital. Bob Iger a, lui, dirigé Disney pendant de nombreuses années et possède des liens anciens avec Los Angeles. Le montant annoncé propulse immédiatement cette opération au sommet des transactions réalisées dans le sport professionnel américain. La valorisation de 12,5 milliards de dollars dépasse celle de 10 milliards retenue lors du précédent changement de contrôle des Lakers.

Mark Walter revend à peine plus d’un an après son arrivée

Le changement est particulièrement spectaculaire par sa rapidité. En juin 2025, la famille Buss avait accepté de céder sa participation majoritaire à Mark Walter dans une transaction valorisant alors les Lakers à 10 milliards de dollars. La NBA avait officiellement approuvé cette vente en octobre 2025. Mark Walter était déjà présent au capital des Lakers depuis 2021. Homme d’affaires particulièrement actif dans le sport, il est également propriétaire des Los Angeles Dodgers en MLB et possède des intérêts dans plusieurs autres organisations sportives. Avec cette nouvelle transaction à 12,5 milliards, la valeur retenue pour les Lakers augmente donc de 2,5 milliards de dollars par rapport à celle de l’opération conclue avec la famille Buss.

Un nouveau record pour une franchise sportive

Les 12,5 milliards de dollars annoncés constituent une somme sans précédent pour la prise de contrôle d’une franchise sportive nord-américaine. La progression de la valeur des Lakers est spectaculaire sur le long terme. Jerry Buss avait acheté en 1979 les Lakers, les Los Angeles Kings, le Forum et plusieurs actifs immobiliers pour un total de 67,5 millions de dollars. La part correspondant aux Lakers était alors estimée à environ 16 millions. Près d’un demi-siècle plus tard, la franchise est donc valorisée 12,5 milliards de dollars.

La famille Buss conserve une participation

Cette nouvelle vente ne signifie pas pour autant la disparition complète de la famille Buss du capital des Lakers. La famille conserve une participation minoritaire dans la franchise. Jeanie Buss doit également continuer à occuper une place dans la gouvernance du club. Le passage de témoin est donc progressif pour une franchise restée pendant plusieurs décennies étroitement associée au nom de Jerry Buss et de ses enfants. La famille Buss avait contrôlé les Lakers depuis 1979. Sous cette ère, le club est devenu l’une des franchises les plus célèbres et les plus titrées du sport mondial, avec des générations de stars allant de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar à Kobe Bryant, Shaquille O’Neal et LeBron James.

Les Lakers entrent dans une nouvelle ère

Pour les Lakers, cette vente constitue le deuxième bouleversement de leur actionnariat en un peu plus d’un an. Mark Walter avait mis fin en 2025 à plus de quatre décennies de contrôle de la famille Buss. Joshua Kushner et Bob Iger s’apprêtent désormais à prendre à leur tour les commandes de la franchise. Une nouvelle page va ainsi s’ouvrir à Los Angeles autour d’un club dont la valeur atteint désormais un niveau inédit : 12,5 milliards de dollars.