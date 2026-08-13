Johan Micoud rejoint Ligue 1+ comme commentateur

Johan Micoud, ancien consultant de L’Équipe du Soir, rejoint la chaîne Ligue 1+ en tant que commentateur pour la prochaine saison. Il commentera jusqu'à deux matches de Ligue 1 chaque week-end, marquant une évolution notable de son rôle dans le paysage médiatique du football français.

Johan Micoud change de terrain. Consultant historique de L’Équipe du Soir, l’ancien international français quitte l’émission de la chaîne L’Équipe pour rejoindre Ligue 1+ à partir de la saison à venir. L’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux devient commentateur pour la plateforme consacrée au championnat de France. Il pourra commenter jusqu’à deux rencontres de Ligue 1 chaque week-end.

Ce nouveau rôle marque une évolution importante pour Johan Micoud, longtemps installé dans un registre de consultant et de débatteur sur les plateaux de télévision. Sur Ligue 1+, il sera désormais directement associé aux retransmissions des rencontres et interviendra au commentaire pendant les matches. Son arrivée renforce l’équipe éditoriale de Ligue 1+, qui poursuit la constitution de son dispositif pour la nouvelle saison de championnat.

Une longue présence dans « L’Équipe du Soir »

Johan Micoud était devenu au fil des années l’un des visages réguliers de L’Équipe du Soir. Ses interventions, notamment autour de la Ligue 1, de l’équipe de France et des compétitions européennes, avaient fait de lui l’un des consultants les plus identifiés de l’émission. Son départ met donc fin à une longue collaboration avec le programme, alors qu’il s’apprête à occuper un rôle différent sur Ligue 1+.

L’ancien international français reste au cœur de la Ligue 1

Champion de France avec les Girondins de Bordeaux et ancien international français, Johan Micoud connaît particulièrement bien le championnat de France. Après sa carrière de joueur, il s’était progressivement imposé dans les médias comme consultant. À partir de cette nouvelle saison, les téléspectateurs pourront donc désormais le retrouver au commentaire de rencontres de Ligue 1, avec un rythme pouvant aller jusqu’à deux matches par week-end.