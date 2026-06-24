Le Bigdil redevient quotidien : Vincent Lagaf’ ramène le jeu à sa formule historique

Le Bigdil va retrouver un format quotidien sur RMC Story. Vincent Lagaf’ a officialisé le retour du jeu dans une version de 45 minutes, diffusée en access prime time, la case qui précède la grande soirée. Ce changement marque un retour direct à l’ADN du programme.

La mécanique originale réinstallée

La nouvelle formule doit reprendre les éléments qui ont fait l’identité du Bigdil : le jeu, les cadeaux, les dilemmes, le coup de téléphone, les mécaniques historiques du programme et l’ambiance de plateau portée par Vincent Lagaf’. L’objectif est de retrouver l’esprit du Bigdil d’origine, celui d’un jeu populaire pensé pour réunir plusieurs générations devant la télévision.

RMC Story mise sur une marque forte

Après son retour sur RMC Story, Le Bigdil franchit une nouvelle étape. La chaîne installe désormais le jeu dans un format plus régulier, avec une ambition : transformer le programme en rendez-vous quotidien. Pour Vincent Lagaf’, ce retour aux fondamentaux passe par une fidélité à la mécanique d’origine, à l’humour du jeu et à la relation directe avec le public.