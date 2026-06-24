Karine Ferri arrive sur RMC Story avec «Une semaine sans maman», une émission sur la charge mentale familiale

Karine Ferri prend les commandes de Une semaine sans maman, un nouveau programme diffusé sur RMC Story. L’émission propose d’observer le fonctionnement d’une famille lorsque la mère s’absente pendant une semaine.Le dispositif vise à mettre en lumière l’organisation du quotidien, les responsabilités familiales et la répartition des tâches dans le foyer.

La charge mentale au cœur du programme

Le concept s’appuie sur un constat souvent évoqué dans la société : la place centrale occupée par les mères dans l’organisation familiale. Pendant sept jours, l’émission montrera comment le reste de la famille s’adapte à cette absence. Courses, repas, enfants, horaires, imprévus, tâches domestiques : le programme doit révéler ce qui repose habituellement sur les épaules de la mère, parfois de manière invisible.

Montrer l’équilibre fragile du foyer

Une semaine sans maman entend observer les habitudes et les réflexes d’une famille confrontée à un changement brutal dans son quotidien. L’absence temporaire de la mère devient le point de départ d’une réorganisation complète. L’émission veut ainsi rendre visibles les responsabilités souvent sous-estimées, mais essentielles au bon fonctionnement d’un foyer. Avec ce format, RMC Story installe un programme centré sur la vie familiale, l’équilibre domestique et la charge mentale.