Deux émissions cultes relancées: «Un gars, une fille» et «Combien ça coûte?» font leur retour sur RMC

Deux programmes emblématiques vont faire leur retour à l’antenne. Un gars, une fille sera relancé sur RMC Life, tandis que Combien ça coûte ? reviendra sur RMC Story.

La première émission retrouvera son format de fiction courte autour du couple, avec un nouveau duo chargé d’incarner Chouchou et Loulou. La seconde reprendra son terrain historique : le pouvoir d’achat, l’argent public, les dépenses du quotidien et les préoccupations économiques des Français.

Un gars, une fille revient avec un nouveau couple

RMC Life relance Un gars, une fille, l’une des séries françaises les plus populaires de la télévision. Le programme reviendra avec un nouveau duo pour reprendre les rôles rendus célèbres par Jean Dujardin et Alexandra Lamy. L’ambition affichée est de rester fidèle à l’esprit original tout en racontant le couple d’aujourd’hui. La vie à deux, les disputes du quotidien, les différences de caractère et l’évolution des relations amoureuses seront au cœur des nouveaux épisodes.

Chouchou et Loulou, version nouvelle génération

Les nouveaux interprètes auront la mission de faire revivre un duo devenu culte. Le nouveau Loulou, prénommé Gillian, a été choisi parmi plusieurs candidats pour reprendre ce rôle emblématique. Il reconnaît une pression évidente, tout en promettant une interprétation fidèle à l’esprit de la série. Cette nouvelle version entend conserver les codes qui ont fait le succès du programme, avec des situations inédites adaptées à l’époque actuelle.

Combien ça coûte ? relancé trente ans après sa création

Autre retour attendu : Combien ça coûte ?. Trente ans après sa création, le magazine consacré au pouvoir d’achat et à l’utilisation de l’argent public sera relancé sur RMC Story. L’émission sera présentée par Olivier Truchot et Estelle Denis. Le duo prendra les commandes d’un programme centré sur les grandes enquêtes, les décryptages, les analyses et les révélations liées aux dépenses des Français.

Pouvoir d’achat, gaspillage et argent public au cœur du programme

Le magazine conservera son ADN : comprendre où va l’argent, identifier les abus, pointer le gaspillage et expliquer les difficultés économiques rencontrées au quotidien. Olivier Truchot estime que les questions posées par Combien ça coûte ? il y a 30 ans sont peut-être encore plus fortes aujourd’hui. Le programme entend donc prolonger à l’écran les préoccupations concrètes des Français.

Estelle Denis retrouve une émission qu’elle connaît bien

Pour Estelle Denis, ce retour a une dimension particulière. L’animatrice avait été chroniqueuse de l’émission à ses débuts. Elle reconnaît ne jamais avoir imaginé se retrouver un jour à la tête de Combien ça coûte ?. Avec ce retour, RMC Story veut installer un magazine en prise directe avec les sujets économiques du quotidien, dans le prolongement des thèmes déjà abordés avec les auditeurs et téléspectateurs d’Estelle Midi.