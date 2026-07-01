«Le Juste Prix» revient sur M6 : le jeu culte relancé dès le 20 juillet avec Éric Antoine

M6 relance Le Juste Prix avec une nouvelle série d’émissions inédites. Le jeu culte fera son retour à l’antenne dès le lundi 20 juillet à 18h35, dans une case stratégique de fin de journée. Cette nouvelle salve confirme la volonté de la chaîne de miser sur un format populaire, immédiatement identifiable par le public, et capable de rassembler plusieurs générations autour d’un divertissement familial.

Éric Antoine toujours aux commandes

La présentation reste confiée à Éric Antoine, déjà associé au retour du programme sur M6. L’humoriste et animateur conserve ainsi les commandes du jeu, avec son ton énergique et son sens du spectacle. Son rôle est central dans cette nouvelle version : installer une ambiance conviviale, accompagner les candidats et maintenir le rythme d’un format fondé sur la participation, la surprise et la bonne humeur.

Un concept toujours populaire

Le principe de Le Juste Prix repose sur une mécanique connue : les candidats doivent estimer au plus près le prix de différents produits pour tenter de remporter des cadeaux. Cette simplicité fait partie de la force du programme. Le jeu s’appuie sur des séquences courtes, des estimations accessibles à tous et une forte dimension participative. Les téléspectateurs peuvent jouer depuis leur canapé, comparer leurs réponses à celles des candidats et se laisser porter par le suspense des révélations.

M6 mise sur un format historique

Avec ce retour, M6 continue d’exploiter le potentiel des grandes marques de divertissement télévisé. Le Juste Prix appartient à cette catégorie de programmes immédiatement reconnaissables, dont le titre seul évoque un univers, des règles et des souvenirs précis pour une large partie du public. La diffusion à 18h35 permet également d’installer le jeu dans un rendez-vous quotidien ou régulier de fin d’après-midi, à un moment où les chaînes cherchent à fidéliser les téléspectateurs avant les programmes de soirée.

Un rendez-vous familial pour l’été

Cette nouvelle salve d’inédits arrive en pleine période estivale, un moment propice aux formats légers, ludiques et fédérateurs. En repositionnant Le Juste Prix dans sa grille, M6 mise sur un divertissement accessible, porté par une mécanique éprouvée et par un animateur déjà bien identifié par le public. Le retour du jeu dès le lundi 20 juillet à 18h35 marque donc une nouvelle étape pour cette version du programme, avec l’objectif de confirmer son attractivité auprès des téléspectateurs.