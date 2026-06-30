Clap de fin pour MCM et Olympia TV : deux chaînes s’éteignent ce 30 juin

Ce mardi 30 marque l’arrêt de deux chaînes thématiques françaises : MCM, chaîne musicale devenue chaîne de pop culture, et Olympia TV, chaîne dédiée aux spectacles vivants dans les offres CANAL+. MCM cesse définitivement d’émettre après 37 ans d’existence, tandis qu’Olympia TV arrête sa diffusion au sein des offres CANAL+ à compter de cette même date.

MCM, 37 ans d’antenne balayés

Lancée en 1989 sous le nom de Monte-Carlo Musique, MCM s’était imposée comme l’une des chaînes emblématiques du câble et du satellite en France. D’abord centrée sur les clips, les classements et la musique, elle avait ensuite élargi son identité vers la pop culture, les séries, l’animation et les programmes destinés aux jeunes adultes.

Depuis 2019, MCM faisait partie du périmètre du groupe M6, après l’acquisition du pôle télévision de Lagardère comprenant notamment Gulli, Canal J, TiJi, MCM, MCM Top et RFM TV.

Une chaîne passée de la musique à la pop culture

MCM mêlait clips, séries américaines, animés, divertissements et contenus liés à la culture pop. Le positionnement revendiqué par sa régie mettait en avant une chaîne payante fortement affinitaire avec les hommes de 15 à 34 ans, avec une audience mensuelle annoncée à 2,5 millions de téléspectateurs. Son arrêt met fin à une marque qui avait accompagné plusieurs générations de téléspectateurs, des années clips au câble des années 2000, jusqu’à une grille plus récente marquée par les rediffusions et les programmes de catalogue.

Olympia TV ferme aussi

Olympia TV s’arrête également ce 30 juin dans les offres CANAL+. La chaîne, lancée le 21 janvier 2020, avait été créée pour proposer chaque soir des spectacles vivants : théâtre, concerts, opéra, danse, cirque, magie et captations scéniques. Elle était disponible dans l’univers CANAL+ et sur myCANAL. CANAL+ précise que la chaîne cesse sa diffusion dans ses offres à compter du 30 juin 2026. Les abonnés sont renvoyés vers d’autres chaînes de divertissement ou de spectacles disponibles selon leur abonnement, notamment Comédie+ ou Comedy Central pour l’humour et le divertissement.

Deux arrêts, deux symboles

MCM représentait l’héritage de la télévision musicale française. Olympia TV incarnait une tentative plus récente de faire vivre le spectacle vivant à la télévision payante. Leur disparition le même jour montre que les chaînes thématiques à identité forte sont de plus en plus fragiles lorsqu’elles dépendent d’une distribution payante, d’accords opérateurs et d’un modèle linéaire.