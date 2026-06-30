Panique à Athènes : un immeuble de quatre étages s’effondre, une vaste opération de secours mobilisée

Un immeuble résidentiel de quatre étages s’est effondré mardi dans le quartier de Petralona, à Athènes, déclenchant une importante opération de secours. Les pompiers grecs ont immédiatement déployé d’importants moyens pour rechercher d’éventuelles personnes ensevelies sous les décombres.

Selon les services de secours, quatre personnes avaient initialement été signalées comme piégées. Elles ont finalement toutes été localisées saines et sauves. Malgré cette issue rassurante, les recherches se poursuivent afin de s’assurer qu’aucune autre victime ne se trouve sous les gravats.

Des équipes spécialisées, accompagnées de chiens de recherche, inspectent minutieusement les décombres tandis que d’autres unités restent mobilisées en renfort. Les autorités poursuivent leurs opérations avec prudence en raison des risques liés à la stabilité des structures restantes.

Les causes de l’effondrement de cet immeuble, qui comptait sept appartements, ne sont pas encore connues. Les autorités ont toutefois indiqué que des travaux de construction étaient en cours dans un bâtiment voisin au moment de l’accident. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’effondrement et d’établir d’éventuelles responsabilités.