États-Unis-Iran : des négociations sous haute tension à Doha, mais une rencontre reste loin d’être acquise

Des équipes techniques américaines et iraniennes sont en route pour Doha, au Qatar, dans le cadre de nouveaux efforts diplomatiques visant à relancer les discussions entre les deux pays. Malgré ces déplacements, la tenue d’une rencontre officielle entre les délégations demeure très incertaine, alors que les divergences persistent sur plusieurs dossiers sensibles.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué qu’aucune réunion avec l’équipe américaine n’était prévue dans les prochains jours. Cette déclaration contraste avec les attentes suscitées par l’arrivée des négociateurs dans la capitale qatarie, laissant planer le doute sur la possibilité d’un dialogue direct à court terme.

Parmi les principaux points de désaccord figure le contrôle du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Téhéran insiste pour conserver la maîtrise de cette zone, y compris de toutes les opérations de déminage qui pourraient y être menées, une exigence qui complique les discussions avec Washington.

Les négociations interviennent également dans un contexte politique sensible aux États-Unis. L’accord prévoit que l’Iran puisse récupérer une partie de ses avoirs gelés, une mesure qui suscite des interrogations et des critiques parmi plusieurs élus démocrates au Congrès. Ces derniers s’interrogent sur les conséquences d’un tel déblocage financier alors que les relations entre les deux pays restent particulièrement tendues.

Malgré ces obstacles, les efforts diplomatiques se poursuivent avec l’objectif de réduire les tensions régionales et de parvenir à des avancées sur les principaux sujets de désaccord. Pour l’heure, aucune confirmation n’a toutefois été donnée quant à la tenue d’une rencontre officielle entre les représentants américains et iraniens à Doha.