États-Unis-Iran : des négociations se poursuivent au Qatar, Washington écarte un retour immédiat à la guerre

Les États-Unis et l’Iran poursuivent des pourparlers techniques indirects au Qatar afin de tenter de consolider le fragile cessez-le-feu conclu le mois dernier. Au cœur des discussions figure notamment la situation dans le détroit d’Détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures.

Le vice-président américain JD Vance a estimé que les discussions « se déroulaient bien ». Il a toutefois précisé que, si les États-Unis n’excluaient pas totalement une reprise des opérations militaires, le président Donald Trump avait demandé à son administration de privilégier la voie diplomatique et de parvenir à un accord plutôt qu’à un retour des combats.

Les négociations s’appuient sur un accord intérimaire en 14 points conclu le mois dernier. Celui-ci vise à mettre un terme au conflit déclenché par des frappes américano-israéliennes contre l’Iran en février, à permettre la réouverture du détroit d’Ormuz et à instaurer une période de 60 jours de négociations en vue d’un accord de paix durable.

Malgré ce cadre de discussion, les tensions restent vives. Washington et Téhéran continuent d’afficher des interprétations divergentes du contenu de l’accord, un désaccord qui a conduit à des frappes militaires réciproques au cours de la semaine écoulée. Les négociations achoppent également sur plusieurs dossiers sensibles, en particulier le programme nucléaire iranien.

Selon des sources citées par Reuters, l’Iran accorde également une priorité au déblocage de ses avoirs gelés à l’étranger. Des émissaires américains auraient préparé le terrain avant l’ouverture de ces discussions au Qatar, tandis que des efforts diplomatiques se poursuivent également au Liban dans le but de préserver l’apaisement régional.