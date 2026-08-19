Emmanuel Macron promulgue la loi créant un droit à l’aide à mourir

Emmanuel Macron a promulgué la loi sur le droit à l’aide à mourir, permettant à certains patients en souffrance d’accéder à une assistance pour mourir, sous des conditions strictes. Bien que saluée par des défenseurs, la réforme suscite des controverses et des inquiétudes parmi des groupes religieux et médicaux, concernant son impact sur les populations vulnérables.

Emmanuel Macron a promulgué la loi relative au droit à l’aide à mourir, publiée mercredi 19 août au Journal officiel. Cette réforme sociétale majeure intervient après plusieurs années de consultations, de débats parlementaires et de désaccords entre les différentes forces politiques, les représentants des religions et une partie du monde médical.

Le texte autorise certains patients à recevoir une substance létale afin de se l’administrer eux-mêmes en présence d’un professionnel de santé. Lorsque la personne est physiquement incapable d’accomplir ce geste, le produit pourra être administré par un soignant. Cette possibilité reste encadrée par une procédure médicale destinée à vérifier que toutes les conditions légales sont réunies.

Des conditions d’accès strictement encadrées

Le demandeur devra être majeur, de nationalité française ou résider en France de manière stable. Il devra souffrir d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, accompagnée de douleurs physiques insupportables. Le patient devra également être capable d’exprimer une volonté libre et éclairée jusqu’au dernier moment. Un médecin prendra la décision après avoir sollicité l’avis d’autres professionnels impliqués dans la prise en charge.

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi le 14 août, tout en formulant certaines réserves d’interprétation. Son application ne sera cependant pas immédiate, plusieurs décrets devant encore préciser les modalités pratiques, la procédure médicale et les obligations des soignants. Saluée comme une avancée par ses défenseurs, la réforme reste vivement contestée par des associations, des responsables religieux et des professionnels de santé qui redoutent ses conséquences pour les personnes vulnérables.