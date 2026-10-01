SNCF : les billets pour les vacances de Noël 2026 sont désormais en vente

Les billets de train pour les fêtes de Noël 2026 sont en vente depuis le 30 septembre. SNCF Connect propose des réservations pour les TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO jusqu'au 2 juillet 2027, ainsi que pour des trajets internationaux. Les voyageurs sont invités à anticiper leurs réservations, notamment autour des périodes de forte demande.

Les voyageurs qui préparent leurs déplacements pour les fêtes de fin d’année peuvent désormais réserver leurs billets de train. SNCF Connect a ouvert les ventes pour Noël 2026 le 30 septembre, avec des périodes de réservation qui varient selon les types de trains et les destinations. Pour les TGV INOUI et les INTERCITÉS en France, les billets sont disponibles pour des voyages compris entre le 13 décembre 2026 et le 6 janvier 2027.

L’ouverture concerne également les OUIGO, dont les billets peuvent être réservés pour des trajets allant du 13 décembre 2026 jusqu’au 2 juillet 2027. Les TER restent soumis à des calendriers différents selon les régions, généralement avec une ouverture des ventes trois à cinq mois avant le départ.

Des billets également ouverts vers plusieurs destinations européennes

Pour les voyages internationaux, plusieurs liaisons sont elles aussi déjà accessibles. Les TGV INOUI vers Bruxelles, Luxembourg, Fribourg, l’Italie et l’Espagne, ainsi que les TGV Lyria, sont ouverts à la réservation pour des trajets allant du 13 décembre 2026 au 28 mars 2027. Les trains opérés en coopération entre la SNCF et la Deutsche Bahn sont, eux, progressivement mis en vente environ six mois avant le départ.

La SNCF recommande d’anticiper les réservations, particulièrement pour les dates les plus demandées autour de Noël et du Nouvel An. L’ouverture des ventes permet généralement d’accéder à un choix plus large d’horaires et de tarifs, ainsi qu’à davantage de places disponibles pour les groupes et les familles.

Les vacances de Noël débuteront le 19 décembre

Les vacances scolaires de Noël commenceront le samedi 19 décembre 2026 et se termineront le lundi 4 janvier 2027 pour toutes les zones. Noël tombera cette année un vendredi, tout comme le jour de l’An, ce qui pourrait concentrer une partie des départs sur les week-ends précédant ces deux dates.

Pour les trains qui ne sont pas encore ouverts à la réservation, SNCF Connect permet également de créer une alerte afin d’être prévenu dès leur mise en vente. Une option particulièrement utile pour les trajets soumis à une ouverture plus tardive ou à des ajustements de calendrier.