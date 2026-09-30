Accusations d’antisémitisme : Macron réclame des explications à Bardella, qui lui répond « Pas lui »

Emmanuel Macron qualifie d'« inacceptables » des propos antisémites attribués à Jordan Bardella, qui répond en soulignant sa participation à une marche contre l'antisémitisme. Le président du Rassemblement national conteste les accusations et a porté plainte pour diffamation. Macron alerte également sur la violence croissante dans le débat politique et les attaques envers la presse.

Emmanuel Macron a qualifié, ce mercredi 30 septembre, de « gravissimes et inacceptables » les propos antisémites attribués à Jordan Bardella par Mediapart. Le président du Rassemblement national, qui conteste ces accusations, lui a répliqué en rappelant sa participation à la marche contre l’antisémitisme de novembre 2023.

L’affaire des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella provoque désormais un échange direct entre le président du Rassemblement national et Emmanuel Macron. Interrogé à Madrid, lors d’une conférence de presse commune avec le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, le président de la République a fermement condamné les propos rapportés par Mediapart. Sans citer nommément Jordan Bardella, il a demandé aux responsables politiques concernés de clarifier leur position.

« La lutte contre l’antisémitisme est l’une des priorités de la République », a rappelé Emmanuel Macron, avant de qualifier les propos en cause de « gravissimes et inacceptables ». Le chef de l’État a également estimé qu’ils impliquaient une clarification de la part des dirigeants du parti. Son intervention porte ainsi la controverse au sommet de l’État, deux jours après la publication de l’enquête du site d’investigation.

La réponse de Jordan Bardella est arrivée sur X. « Après le 7 octobre 2023, j’ai marché dans les rues de Paris, et me suis rendu en Israël. Pas lui », a écrit le président du RN. Il renvoie notamment à la manifestation contre l’antisémitisme organisée le 12 novembre 2023 à l’initiative de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher. Jordan Bardella y avait participé, contrairement à Emmanuel Macron.

Cette réplique appelle toutefois une précision : si le président de la République n’avait pas pris part à cette marche, il s’était bien rendu en Israël le 24 octobre 2023, après les attaques terroristes du Hamas. Il y avait notamment rencontré des familles de victimes et d’otages, ainsi que le président Isaac Herzog et le Premier ministre Benyamin Netanyahou. L’absence invoquée par Jordan Bardella correspond donc à la manifestation parisienne, mais ne peut être étendue à un déplacement en Israël après le 7-Octobre.

À l’origine de cette confrontation, une enquête publiée le 28 septembre par Mediapart attribue à Jordan Bardella des messages privés antisémites et complotistes datant de ses premières années au Front national, entre 2013 et 2015. Le média affirme s’appuyer sur de nombreuses conversations écrites et des témoignages. Il cite notamment une phrase selon laquelle « les banques sont toutes détenues par des juifs », qu’il attribue à l’actuel dirigeant du RN.

Jordan Bardella conteste formellement être l’auteur des propos rapportés et dénonce des « faux grossiers ». Il affirme n’avoir jamais tenu de tels propos, en public comme en privé, et présente cette publication comme une opération destinée à le déstabiliser. Lundi soir, il a annoncé que son avocat avait déposé une plainte en diffamation. Mediapart maintient de son côté ses informations et défend le travail de vérification effectué par ses journalistes.

Emmanuel Macron a également réagi au ton employé contre la presse dans cette affaire, après que Marine Le Pen a invité Mediapart à « enfiler son costard en Kevlar ». Déplorant la violence du débat politique, le chef de l’État a mis en garde contre le risque d’escalade et condamné les attaques verbales visant les adversaires comme les journalistes.