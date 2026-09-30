POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Christelle Morançais appelle Bruno Retailleau à rejoindre Édouard Philippe

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Présidentielle 2027 : Christelle Morançais appelle Bruno Retailleau à rejoindre Édouard Philippe
Présidentielle 2027 : Christelle Morançais appelle Bruno Retailleau à rejoindre Édouard Philippe

Christelle Morançais appelle ouvertement Bruno Retailleau à se rapprocher d’Édouard Philippe pour la présidentielle. Invitée de Sud Radio ce mercredi 30 septembre, la vice-présidente d’Horizons estime que la droite et le centre ne peuvent pas aborder séparément l’élection de 2027.

« Je souhaite que Bruno nous rejoigne », a déclaré la présidente de la région Pays de la Loire. Christelle Morançais reconnaît « énormément de qualités » au président des Républicains mais estime qu’une multiplication des candidatures affaiblirait son camp. Elle cite également Gabriel Attal et présente Édouard Philippe comme celui qui serait, selon elle, le mieux placé pour rassembler ces différentes sensibilités.

Des divergences avec Gabriel Attal sur les retraites

Christelle Morançais soutient en revanche clairement le projet d’Édouard Philippe prévoyant 45 années de cotisation et un relèvement de l’âge de départ pour les personnes en capacité de travailler plus longtemps. Elle se montre plus critique à l’égard du système de retraite « à la carte » défendu par Gabriel Attal, dont elle conteste la soutenabilité financière.

La responsable d’Horizons défend également une diminution globale du nombre de fonctionnaires dans le cadre d’une réforme de l’État. Elle précise néanmoins que cette orientation ne devrait pas s’appliquer uniformément : certains secteurs, dont la santé et la sécurité, pourraient selon elle nécessiter davantage d’effectifs.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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