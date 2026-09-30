Présidentielle 2027 : Christelle Morançais appelle Bruno Retailleau à rejoindre Édouard Philippe

Christelle Morançais appelle Bruno Retailleau à se rapprocher d’Édouard Philippe en vue de l'élection présidentielle de 2027, affirmant que la droite et le centre doivent s'unir. Elle soutient fermement le projet de Philippe sur les retraites, tout en critiquant les propositions de Gabriel Attal, et plaide pour une réforme de l’État incluant une réduction du nombre de fonctionnaires.

Christelle Morançais appelle ouvertement Bruno Retailleau à se rapprocher d’Édouard Philippe pour la présidentielle. Invitée de Sud Radio ce mercredi 30 septembre, la vice-présidente d’Horizons estime que la droite et le centre ne peuvent pas aborder séparément l’élection de 2027.

« Je souhaite que Bruno nous rejoigne », a déclaré la présidente de la région Pays de la Loire. Christelle Morançais reconnaît « énormément de qualités » au président des Républicains mais estime qu’une multiplication des candidatures affaiblirait son camp. Elle cite également Gabriel Attal et présente Édouard Philippe comme celui qui serait, selon elle, le mieux placé pour rassembler ces différentes sensibilités.

Des divergences avec Gabriel Attal sur les retraites

Christelle Morançais soutient en revanche clairement le projet d’Édouard Philippe prévoyant 45 années de cotisation et un relèvement de l’âge de départ pour les personnes en capacité de travailler plus longtemps. Elle se montre plus critique à l’égard du système de retraite « à la carte » défendu par Gabriel Attal, dont elle conteste la soutenabilité financière.

La responsable d’Horizons défend également une diminution globale du nombre de fonctionnaires dans le cadre d’une réforme de l’État. Elle précise néanmoins que cette orientation ne devrait pas s’appliquer uniformément : certains secteurs, dont la santé et la sécurité, pourraient selon elle nécessiter davantage d’effectifs.