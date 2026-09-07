Présidentielle 2027 : Bellamy assure que Retailleau « ira jusqu’au bout » et interpelle Édouard Philippe

Invité ce lundi matin sur LCI, François-Xavier Bellamy a confirmé que Bruno Retailleau n’avait aucune intention de renoncer à sa candidature à la présidentielle de 2027. L’eurodéputé LR défend une droite autonome, ouverte à une primaire, et met directement Édouard Philippe au défi d’accepter la compétition.
« Il n’y a aucune perspective de renoncement. Bruno Retailleau est déterminé à aller jusqu’au bout, il portera son projet », a assuré François-Xavier Bellamy. Il rappelle que le président des Républicains s’est toujours dit prêt à participer à une primaire destinée à départager les candidats de la droite et du centre.
Bellamy interpelle directement Édouard Philippe, qui refuse pour l’instant cette option. « De quoi a-t-il peur ? », lance-t-il, estimant qu’« il faut que dans ce pays, il y ait aussi une droite qui assume d’être de droite ». Pour l’eurodéputé, l’enjeu n’est pas de multiplier les alliances de circonstance : « Pour gagner une élection, ce qui compte, ce n’est pas de faire des additions. Les Français ne sont pas une clientèle électorale. »
« Marine Le Pen ne va pas gagner »
François-Xavier Bellamy estime également que Marine Le Pen n’est pas en position de remporter la présidentielle. « Elle montre qu’elle ne peut pas gagner, elle ne va pas gagner », affirme-t-il, jugeant qu’elle risque au contraire de faire élire le candidat qui lui sera opposé au second tour.
L’eurodéputé LR défend par ailleurs le maintien du soutien français à l’Ukraine. « Bien sûr qu’il faut soutenir l’Ukraine », affirme-t-il, considérant qu’il s’agit à la fois d’un devoir et d’un enjeu direct de sécurité pour la France et l’Europe.
Cette intervention confirme la stratégie des Républicains : installer Bruno Retailleau comme candidat d’une droite clairement identifiée, distincte à la fois du macronisme, du Rassemblement national et de la gauche, tout en maintenant la pression sur Édouard Philippe autour de l’idée d’une primaire.
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