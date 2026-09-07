POLITIQUE Présidentielle 2027

Immigration, OQTF, voile : Karim Bouamrane appelle la gauche à sortir du déni

Par

2 minutes de lecture

Immigration, OQTF, voile : Karim Bouamrane appelle la gauche à sortir du déni
Immigration, OQTF, voile : Karim Bouamrane appelle la gauche à sortir du déni

Invité ce lundi matin de La Grande Interview sur Europe 1-CNews face à Laurence Ferrari, Karim Bouamrane a appelé la gauche à assumer un discours plus clair sur l’immigration. Pour le maire de Saint-Ouen-sur-Seine qui est aussi candidat à l’éléction présidentielle, les partis progressistes ne peuvent plus éviter le sujet : « Nous, à gauche, devons avoir un débat clair sur les questions d’immigration », a-t-il affirmé.

L’élu socialiste estime qu’il faut renforcer la coopération avec les pays d’origine, notamment sur les visas et les éloignements, tout en reconnaissant qu’une partie des personnes sous OQTF pourraient selon lui être régularisées lorsqu’elles travaillent et participent à l’économie française. Il cite notamment les secteurs de la restauration et du bâtiment, où de nombreux travailleurs sans papiers sont employés.

« Il faut cesser avec cette espèce de démagogie »

Karim Bouamrane refuse toutefois l’idée selon laquelle « tout le monde peut venir sur le territoire français ». Il appelle à une politique migratoire « claire, nette et transparente », tout en critiquant les approches qu’il juge stigmatisantes. Il a notamment attaqué Bruno Retailleau, auquel il reproche d’avoir alimenté les tensions avec l’Algérie et la communauté algérienne.

Sur le voile, Karim Bouamrane rejette également toute interdiction générale dans l’espace public, qu’il qualifie de mesure « démagogique » et « inapplicable ». Il estime qu’une telle mesure serait contraire à sa conception de la laïcité et des libertés publiques. Concernant les petites filles voilées, il affirme vouloir hiérarchiser les priorités et place la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants avant ce débat.

Enfin, le maire de Saint-Ouen a relié ces sujets à la progression des partis populistes en Europe. Commentant la victoire de l’AfD en Allemagne, il estime que « ce qui se passe en Allemagne, c’est ce qui peut se passer en Angleterre et en France ». Selon lui, le déclassement, les difficultés de logement, de pouvoir d’achat et d’accès aux soins nourrissent directement cette poussée. « La machine à intégration » et à assimilation, reconnaît-il, est aujourd’hui « cassée ».

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une