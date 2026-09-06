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L’extrême-droite allemande remporte la Saxe-Anhalt avec 44,5 % des voix

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L’extrême-droite allemande remporte la Saxe-Anhalt avec 44,5 % des voix
L’extrême-droite allemande remporte la Saxe-Anhalt avec 44,5 % des voix

Le parti d’extrême droite signe son meilleur score dans un Land allemand lors des élections régionales du 6 septembre 2026, laissant la CDU à plus de vingt points de distance.

C’est un résultat sans équivalent dans l’histoire électorale allemande d’après-guerre. Selon les premières estimations de la chaîne publique ARD, l’Alternative für Deutschland (AfD) recueille 44,5 % des suffrages en Saxe-Anhalt, écrasant tous ses adversaires lors du scrutin régional de ce dimanche.

La CDU du ministre-président sortant Sven Schulze, qui avait exclu toute coopération avec l’AfD, s’effondre à 18,5 %, soit plus de vingt-six points derrière le vainqueur. Le candidat de l’extrême droite, Ulrich Siegmund, a déclaré sur l’audiovisuel public que sa formation avait « écrit l’Histoire ».

La question de la gouvernance reste ouverte. Pour obtenir la majorité absolue au Landtag de Magdebourg, l’AfD devra s’assurer qu’un minimum de partis franchissent le seuil des 5 % : chaque formation supplémentaire qui entre au parlement régional réduit mécaniquement les chances d’une majorité absolue pour le parti.

Or, selon les projections de l’ARD, plusieurs formations atteindraient ce seuil. Die Linke, la gauche radicale, obtiendrait 9,5 %, devant les Verts à 9 % et le SPD à 8 %. Le mouvement populiste de gauche BSW, crédité de 5 %, joue encore sa place au parlement régional.

Ce scrutin dans l’ex-RDA confirme la progression continue de l’AfD dans les Länder d’Allemagne orientale, où le parti avait déjà réalisé des scores élevés lors de précédentes élections régionales.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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