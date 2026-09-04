«Recherche appartement ou maison» sans Stéphane Plaza: retour raté ou réussi sur M6 ?

La relance de l'émission "Recherche appartement ou maison" sur M6 sans Stéphane Plaza attire 1,494 million de téléspectateurs, offrant un score honorable pour un retour après plus d'un an d'absence. Bien que la part d'audience soit modeste par rapport aux grands succès de la chaîne, le programme semble avoir su conserver une partie de son audience.

Jeudi soir, M6 relançait son émission culte sans son animateur historique. la nouvelle version de Recherche appartement ou maison, désormais sans Stéphane Plaza, a rassemblé 1,494 million de téléspectateurs, soit 9,2% de part d’audience. Le programme permet ainsi à M6 de prendre la troisième place de la soirée, derrière TF1 et France 3 et très largement devant France 2. Ce n’est pas un carton à l’échelle des grands programmes de M6, mais c’est un bon score pour une émission relancée après une longue absence et, surtout, privée de celui qui l’a incarnée pendant 20 ans. La comparaison avec les dernières audiences du programme montre que le public n’a pas déserté.

M6 troisième, avec plus de 600 000 téléspectateurs d’avance sur France 2

TF1 domine très largement la soirée avec Le Mystère de la chambre jaune, regardé par 3,958 millions de téléspectateurs, soit 24,7% de PDA. France 3 arrive deuxième : Lame de fond réunit 2,077 millions de personnes et 13,4% du public. M6 complète donc le podium avec 1,494 million de téléspectateurs et 9,2% de PDA. Derrière, Envoyé spécial connaît une rentrée compliquée sur France 2 avec seulement 883 000 téléspectateurs et 5,9% de PDA. Recherche appartement ou maison compte ainsi 611 000 téléspectateurs de plus que France 2.

Mieux que le dernier inédit avec Stéphane Plaza

La comparaison la plus intéressante est celle avec les dernières diffusions de Recherche appartement ou maison avant son interruption. Le 1er novembre 2024, un numéro inédit encore présenté par Stéphane Plaza avait rassemblé 1,139 million de téléspectateurs et 6,5% de part d’audience. Le retour de jeudi soir gagne donc environ 355 000 téléspectateurs et 2,7 points de PDA par rapport à cette diffusion.

La comparaison doit évidemment tenir compte du jour de diffusion et de la concurrence différente, mais elle permet d’écarter une hypothèse : le départ de Stéphane Plaza n’a pas entraîné d’effondrement immédiat de la marque.

Le résultat est même proche des niveaux enregistrés par l’émission plusieurs années auparavant, à une époque où Stéphane Plaza était encore pleinement associé au programme. La nouvelle version retrouve donc une audience correspondant davantage à celle d’un Recherche appartement ou maison en bonne santé qu’à celle d’un programme en perte de vitesse.

Un résultat solide… mais loin des locomotives de M6

Il faut toutefois remettre ces 1,494 million de téléspectateurs en perspective avec les autres grandes émissions de la chaîne. Les principaux lancements de M6 en 2026 se situent sensiblement plus haut. Top Chef a démarré sa 17e saison autour de 2,1 millions de téléspectateurs, tout comme Pékin Express. Mariés au premier regard est monté à environ 2,4 millions. Plus spectaculaire encore, la 21e saison de L’Amour est dans le pré a atteint 3,4 millions de téléspectateurs à J+7, avec 21% de PDA sur l’ensemble du public.

Dans cette hiérarchie, Recherche appartement ou maison n’est donc clairement pas une locomotive comparable aux plus grosses marques de M6. Avec 1,49 million, l’émission se situe un cran en dessous des grands rendez-vous de la chaîne. Mais la comparaison n’est pas totalement équivalente. Recherche appartement ou maison revient après plus d’un an et demi d’absence et surtout sans son animateur historique, là où Top Chef, Pékin Express, Mariés au premier regard ou L’Amour est dans le pré disposent d’un rendez-vous régulier et d’une mécanique de fidélisation installée.

M6 pouvait craindre que l’émission ne survive pas à Stéphane Plaza

Le risque était réel. Lancé en 2006, Recherche appartement ou maison a été pendant près de deux décennies indissociable de Stéphane Plaza. Son départ avait entraîné la mise en sommeil du programme avant que M6 décide finalement de le relancer.

Comme nous l’avions annoncé lors de la présentation du grand retour de Recherche appartement ou maison sans Stéphane Plaza, la chaîne a choisi de conserver deux figures déjà connues du programme, Thibault Chanel et Sandra Viricel, auxquelles se sont ajoutés Étienne Claude et Camille Duquennoy. M6 présente désormais l’émission comme une marque renouvelée autour de ces quatre experts.

Quelques heures avant la diffusion, Stéphane Plaza avait lui-même souhaité bonne chance à ses successeurs. « Bonne chance Sandra, Thibault et les nouveaux », avait-il écrit, ajoutant : « Ce soir Recherche appartement ou maison continue son chemin sans moi. »

L’effet de curiosité existe, le prochain numéro sera révélateur

Une réserve doit néanmoins accompagner ce bon démarrage : ce premier numéro bénéficiait forcément d’un effet de curiosité. Après une longue absence et un changement aussi important à la présentation, une partie du public a certainement voulu découvrir à quoi ressemblait l’émission sans Stéphane Plaza.

Cela ne remet pas en cause le résultat de jeudi soir, mais la prochaine audience sera particulièrement intéressante. Si Recherche appartement ou maison parvient à rester autour de 1,4 à 1,5 million de téléspectateurs et proche de 9% de PDA, M6 pourra réellement considérer que la nouvelle formule a trouvé son public. Une forte baisse montrerait au contraire que cette première soirée avait été en partie portée par la curiosité.

Pour M6, le premier test est passé

La chaîne poursuit parallèlement sa rupture avec l’univers de son ancien animateur. Cet été, le groupe a notamment acté sa sortie de Stéphane Plaza Immobilier pour miser sur Sixième Avenue, confirmant une séparation désormais aussi bien télévisuelle qu’économique.

Pour Recherche appartement ou maison, le premier test est en tout cas réussi. Avec 1,494 million de téléspectateurs, 9,2% de PDA et une troisième place nationale, l’émission réalise un résultat très supérieur à son dernier inédit de 2024 et retrouve un niveau honorable pour la marque.

Ce n’est ni un record ni un triomphe comparable aux gros lancements de M6. Mais pour un programme qui devait démontrer qu’il pouvait tout simplement continuer à exister sans Stéphane Plaza, le score est encourageant. La prochaine diffusion dira si ce retour réussi peut maintenant se transformer en véritable fidélisation.