Le Pakistan réforme sa chaîne de commandement militaire pour la première fois depuis 1976

Le Pakistan a récemment réformé sa chaîne de commandement militaire, plaçant pour la première fois le maréchal Asim Munir à la tête des forces de défense. Cette réforme, adoptée par le parlement, remplace le poste de président du Comité des chefs d’état-major interarmées par un quartier général centralisé, soulevant des préoccupations quant à l’équilibre des pouvoirs entre les différentes branches de l’armée.

Le parlement pakistanais a adopté fin août deux textes législatifs qui formalisent les pouvoirs du chef des forces de défense, une réforme sans précédent depuis la création du poste de président du Comité des chefs d’état-major interarmées en 1976. La réforme, engagée après le conflit de quatre jours avec l’Inde en mai 2025, concentre l’autorité opérationnelle sur les trois armées entre les mains du maréchal Asim Munir.

L’Assemblée nationale pakistanaise a approuvé le 20 août la loi sur les forces de défense du Pakistan 2026 et un amendement à la loi sur l’Autorité nationale de commandement de 2010. Ces deux textes donnent une base statutaire au poste de chef des forces de défense (CDF), créé par le 27e amendement constitutionnel adopté en novembre dernier. Les projets de loi n’étaient pas inscrits à l’ordre du jour initial de l’Assemblée : le cabinet les a validés le matin même, et ils ont été adoptés en quelques heures.

La réforme abolit le poste de président du Comité des chefs d’état-major interarmées (CJCSC), créé en 1976 pour coordonner, de manière limitée, l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air. À sa place, un quartier général des forces de défense (DFHQ) est placé sous l’autorité du CDF, actuellement le maréchal Asim Munir, qui cumule cette fonction avec celle de chef d’état-major de l’armée de terre.

L’ancien CJCSC était conçu comme un coordinateur, non comme un commandant. Il ne disposait d’aucune autorité directe sur la marine ou l’armée de l’air. La nouvelle loi change la donne : elle confère au CDF « le commandement et le contrôle opérationnels des forces armées », le rendant responsable devant le gouvernement fédéral pour l’ensemble des opérations militaires.

Un général trois étoiles à la retraite basé à Rawalpindi, s’exprimant sous couvert d’anonymat, décrit la nouvelle organisation comme « une chaîne de commandement codifiée pour la première fois » : le Premier ministre, puis le CDF et son nouveau quartier général, puis les chefs de service, puis les formations sur le terrain. « Le CJCSC n’a jamais eu ce type d’emprise opérationnelle statutaire », a-t-il dit.

Naeem Khalid Lodhi, général trois étoiles à la retraite et ancien secrétaire à la Défense, juge la formalisation nécessaire. « Tout commandement est inefficace si le commandant ne peut ni récompenser ni sanctionner. Le commandant des forces de défense est désormais un vrai commandant, et cela a été correctement formalisé par cette législation », a-t-il déclaré. Sous l’ancien dispositif, « il n’existait aucun mécanisme permettant au titulaire du poste d’agir à l’égard de l’armée de l’air ou de la marine ».

La réforme soulève néanmoins des questions sur l’équilibre entre les trois armées. La nouvelle loi stipule que le commandant du commandement stratégique national (CNSC), chargé des forces nucléaires, doit obligatoirement être issu de l’armée de terre et nommé sur recommandation du CDF. Le général Syed Aamer Raza a été nommé premier CNSC en juillet 2026, promu depuis le grade de lieutenant général. La marine et l’armée de l’air sont explicitement exclues de ce poste.

« L’abolition du CJCSC signifie que le commandant du CNSC restera une nomination à quatre étoiles, mais proviendra désormais exclusivement de l’armée de terre. La possibilité pour un officier quatre étoiles de la marine ou de l’armée de l’air d’accéder à ce poste est formellement fermée », analyse Majid Nizami, analyste stratégique basé à Lahore. Le dernier non-issu de l’armée de terre à avoir occupé le poste de CJCSC était le maréchal de l’air Farooq Feroze Khan, qui avait quitté ses fonctions en 1997.

Le général trois étoiles à la retraite de Rawalpindi est direct : « Le centre de gravité institutionnel du nouveau système est indéniablement centré sur l’armée de terre. » Un ancien haut responsable militaire ayant servi dans un rôle de planification stratégique redoute que les promotions décidées « par quelqu’un qui n’appartient pas à leur armée » ne génèrent du ressentiment au sein de la marine et de l’armée de l’air.

L’amiral à la retraite Ahmed Saeed, ancien président de l’Institut national des affaires maritimes, pointe un risque spécifique pour la dissuasion navale : « Le risque n’est pas une dilution du contrôle. C’est que les arguments d’assurance et de survie soient subordonnés à une conception terrestre de la dissuasion. »

Sur le plan constitutionnel, le débat est vif. L’article 243 de la Constitution dispose que « le gouvernement fédéral exerce le contrôle et le commandement des forces armées ». Un analyste de défense basé à Islamabad, s’exprimant anonymement, estime que la loi contredit cet article en transférant le commandement opérationnel au CDF. L’avocat Abdul Moiz Jaferii, basé à Karachi, va plus loin : « Si nous avions encore une justice indépendante, et si un chef de la marine ou de l’armée de l’air souhaitait contester le fait de se retrouver soudainement subordonné à une armée dont il était censé être l’égal, cela ferait un recours intéressant. »

D’autres voix relativisent ces inquiétudes. Hafiz Ahsaan Ahmad Khokhar, avocat à la Cour suprême, compare la démarche à celle du Canada, du Royaume-Uni ou de l’Australie, qui ont chacun légiféré sur les pouvoirs de leur officier supérieur de défense. La comparaison a toutefois ses limites : dans ces pays, le poste équivalent est distinct de celui de chef d’état-major d’une armée particulière et a historiquement été confié à tour de rôle aux trois armées. Au Pakistan, le CDF est simultanément et de façon permanente chef d’état-major de l’armée de terre.

La loi touche également à la structure de commandement nucléaire. Le CDF devrait désormais siéger comme vice-président de l’Autorité nationale de commandement, présidée par le Premier ministre. L’armée de terre a par ailleurs créé l’an dernier un commandement des forces de roquettes chargé des frappes conventionnelles, distinct de la chaîne nucléaire. La Division des plans stratégiques, qui gère les programmes nucléaires et balistiques depuis plus de vingt ans, devrait conserver son rôle, travaillant « sous la nouvelle nomination du CNSC » sans y être absorbée.

Le colonel à la retraite Inam Raheim, désormais avocat, signale un changement concret dans la gestion des carrières : auparavant, toute révocation ou mise à la retraite d’un officier nécessitait une note transmise au Premier ministre et au cabinet. Cette autorité appartient désormais au seul CDF. « Il n’a plus besoin d’envoyer une note nulle part. Il émettra simplement une lettre, et cet officier sera révoqué, mis à la retraite ou verra son service réduit. »