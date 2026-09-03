Au Népal, 1 225 morts et près de 5 000 disparus après la catastrophe glaciaire

Une semaine après l’effondrement du glacier, le Népal déplore 1 225 morts et près de 5 000 disparus. Les opérations de secours se poursuivent, malgré des conditions difficiles, et les autorités font face à une indignation croissante concernant les rites funéraires. Le Premier ministre souligne l'impact du changement climatique sur la région.

Une semaine après l’effondrement d’un glacier qui a déclenché une vague dévastatrice le long de la frontière sino-népalaise, le bilan s’établit à 1 225 morts confirmés et 4 757 personnes toujours portées disparues. Les équipes de secours fouillent encore les tunnels des centrales hydroélectriques dans l’espoir de retrouver des survivants.

Le 26 août, une masse d’eau glacée, de rochers et de débris s’est précipitée depuis un glacier d’altitude le long de la frontière entre le Népal et la Chine, rasant villages et habitations sur son passage. Sept jours plus tard, les sauveteurs ont récupéré plus de 1 000 corps, et les recherches se poursuivent dans les tunnels obstrués par la boue des centrales hydroélectriques de la région himalayenne.

Certaines familles n’attendent plus. Après avoir parcouru morgues et centres d’accueil sans retrouver leurs proches, elles ont commencé à célébrer des cérémonies funéraires symboliques. Dolma Newar Tamang, dont le mari se rendait en Chine au moment de la catastrophe, a organisé des funérailles pour lui. « Nous devions faire cela pour libérer son âme, afin qu’il soit en paix et heureux, où qu’il se trouve », a-t-elle confié, encadrée par son fils en larmes. Elle avait tenté de le joindre dès les premières informations : « J’ai appelé à plusieurs reprises, mais il n’a jamais décroché. »

Le ministre des Affaires étrangères, Shisir Khanal, refuse toutefois de renoncer à tout espoir. « Des miracles, ça existe », a-t-il déclaré. « À ce stade, je ne veux pas renoncer complètement à tout espoir. » Les équipes continuent de creuser, de forer et de faire exploser les débris pour atteindre d’éventuels survivants dans les galeries souterraines.

La catastrophe a également provoqué une vive indignation au sein de la population, majoritairement hindoue. Les morgues débordées ont contraint les autorités à enterrer des centaines de corps non identifiés dans des fosses communes, après prélèvements ADN. Beaucoup y voient une violation des rites funéraires religieux et accusent le gouvernement de ne pas avoir été à la hauteur.

Le Premier ministre Balendra Shah a qualifié l’événement de « sérieux signe que les risques auxquels nous sommes confrontés dans la région himalayenne augmentent à mesure que le changement climatique s’aggrave ». Dans un message publié sur Facebook, il a ajouté : « Le changement climatique résulte d’une contribution mondiale, et la réponse aux catastrophes est elle aussi une responsabilité mondiale. »

Les scientifiques confirment que l’Himalaya se réchauffe à un rythme accéléré, ce qui intensifie la fonte des glaciers. Ces masses de glace constituent une source d’eau vitale pour environ 240 millions de personnes vivant en montagne et pour 1,65 milliard d’habitants supplémentaires dans les vallées fluviales d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le Népal, pays rural de 30 millions d’habitants, figure parmi les nations les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais supporte de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Katmandou a prévenu que les coûts de reconstruction pourraient atteindre « des milliards de dollars », dans un contexte économique déjà fragilisé.