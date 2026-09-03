POLITIQUE Présidentielle 2027

Jean-Luc Mélenchon à ses soutiens : « Ne ressemblez pas à l’extrême droite »

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Jean-Luc Mélenchon à ses soutiens : « Ne ressemblez pas à l’extrême droite »
Jean-Luc Mélenchon à ses soutiens : « Ne ressemblez pas à l’extrême droite »

Lors d’une conférence consacrée au « moment politique », diffusée mercredi soir sur YouTube devant ses sympathisants, Jean-Luc Mélenchon a appelé les militants insoumis à bannir les insultes, le sexisme et les attaques physiques dans le débat public. Il accuse en parallèle l’extrême droite d’être « grossière », « vulgaire » et « violente ».

« Faites tous un effort, ne leur ressemblez pas », a lancé le fondateur de La France insoumise à son auditoire. Il a demandé à ses soutiens de ne pas avoir recours aux injures, au sexisme ou aux critiques visant le physique de leurs adversaires politiques.

« Pas d’insultes, pas de sexisme »

Jean-Luc Mélenchon a notamment appelé à une vigilance particulière concernant Marine Le Pen. « Pas d’insultes contre Mme Le Pen du fait qu’elle est une femme », a-t-il déclaré, estimant que ses sympathisants devaient prendre « des précautions supplémentaires » et s’abstenir de toute attaque personnelle.

Le candidat à la présidentielle a également dénoncé les remarques visant l’âge ou l’apparence physique. Il a évoqué la grossophobie et les attaques contre les personnes âgées, jugeant que ces pratiques participaient selon lui à une brutalisation du débat politique.

« Nous, nous sommes des gens, on raisonne, on discute », a résumé Jean-Luc Mélenchon. Il veut ainsi opposer à ce qu’il décrit comme la « vulgarité » de l’extrême droite une attitude plus disciplinée de ses propres militants, convaincu que « la vulgarité et la violence leur resteront collées à la peau ».

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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