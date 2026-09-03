Jean-Luc Mélenchon à ses soutiens : « Ne ressemblez pas à l’extrême droite »

Jean-Luc Mélenchon, lors d'une conférence diffusée sur YouTube, incite ses soutiens à éviter les insultes et le sexisme dans le débat public, en s'opposant à la brutalité de l'extrême droite. Il souligne la nécessité d'un discours respectueux, en particulier vis-à-vis de Marine Le Pen, pour préserver la dignité du dialogue politique.

Lors d’une conférence consacrée au « moment politique », diffusée mercredi soir sur YouTube devant ses sympathisants, Jean-Luc Mélenchon a appelé les militants insoumis à bannir les insultes, le sexisme et les attaques physiques dans le débat public. Il accuse en parallèle l’extrême droite d’être « grossière », « vulgaire » et « violente ».

« Faites tous un effort, ne leur ressemblez pas », a lancé le fondateur de La France insoumise à son auditoire. Il a demandé à ses soutiens de ne pas avoir recours aux injures, au sexisme ou aux critiques visant le physique de leurs adversaires politiques.

« Pas d’insultes, pas de sexisme »

Jean-Luc Mélenchon a notamment appelé à une vigilance particulière concernant Marine Le Pen. « Pas d’insultes contre Mme Le Pen du fait qu’elle est une femme », a-t-il déclaré, estimant que ses sympathisants devaient prendre « des précautions supplémentaires » et s’abstenir de toute attaque personnelle.

Le candidat à la présidentielle a également dénoncé les remarques visant l’âge ou l’apparence physique. Il a évoqué la grossophobie et les attaques contre les personnes âgées, jugeant que ces pratiques participaient selon lui à une brutalisation du débat politique.

« Nous, nous sommes des gens, on raisonne, on discute », a résumé Jean-Luc Mélenchon. Il veut ainsi opposer à ce qu’il décrit comme la « vulgarité » de l’extrême droite une attitude plus disciplinée de ses propres militants, convaincu que « la vulgarité et la violence leur resteront collées à la peau ».