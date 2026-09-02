Primaire socialiste : les candidats se divisent déjà sur les débats télévisés

Les candidats à la primaire socialiste, prévue en octobre, s'opposent déjà sur l'organisation des débats télévisés. Raphaël Glucksmann souhaite ne participer qu'au débat du 6 octobre, favorisant le service public, ce qui suscite des tensions avec ses concurrents, désireux d'une plus grande série de confrontations avant le vote.

La primaire de la gauche socialiste et démocratique, prévue les 9-10 puis 16-17 octobre, connaît déjà ses premières tensions. En cause : l’organisation des débats télévisés, sur laquelle Raphaël Glucksmann se distingue nettement des autres candidats.

Trois rendez-vous sont pour l’instant évoqués : un premier débat le 16 septembre sur TF1, un deuxième le 29 septembre sur BFMTV, puis un troisième le 6 octobre organisé conjointement par France 2 et France Inter.

Glucksmann ne veut participer qu’au débat du service public

Raphaël Glucksmann a fait savoir qu’il n’acceptait, à ce stade, que le débat du 6 octobre. Le candidat de Place publique estime que des prétendants de gauche doivent privilégier le service public audiovisuel et explique que France Télévisions et France Inter ont posé une condition d’exclusivité qu’il a déjà acceptée.

Cette position a provoqué l’agacement de plusieurs de ses concurrents, qui souhaitent davantage de confrontations avant le vote. À quelques semaines du premier tour, la question des débats devient ainsi un premier sujet de fracture entre les candidats, alors même que la primaire doit départager une gauche socialiste déjà très disputée.