Royaume-Uni : des femmes ménopausées se font passer pour des hommes afin d’acheter de la testostérone

Des femmes ménopausées au Royaume-Uni utilisent des fausses identités masculines pour obtenir de la testostérone en ligne, contournant les prescriptions difficiles à obtenir. Si ce traitement peut améliorer la libido, son utilisation doit être surveillée de près en raison des risques de surdosage et d’effets secondaires potentiellement irréversibles.

Au pays de Galles, certaines femmes ménopausées se présentent comme des hommes auprès de pharmacies en ligne afin d’acheter de la testostérone sans passer par le NHS. Cette pratique serait liée aux difficultés rencontrées pour obtenir une prescription, dont les conditions varient selon les autorités sanitaires locales.

La testostérone peut être proposée aux femmes ménopausées qui prennent déjà un traitement hormonal substitutif, mais présentent toujours une baisse importante de la libido. Aucun médicament à base de testostérone n’étant spécifiquement autorisé pour les femmes au Royaume-Uni, des produits destinés aux hommes sont prescrits hors autorisation de mise sur le marché, à des doses nettement inférieures.

Des surdosages potentiellement irréversibles

L’utilisation de testostérone nécessite un bilan sanguin avant le début du traitement, puis des contrôles réguliers afin de maintenir le taux hormonal dans les valeurs physiologiques féminines. Une spécialiste galloise affirme avoir reçu des patientes présentant des concentrations jusqu’à douze fois supérieures au niveau considéré comme sûr.

Un surdosage prolongé peut provoquer une chute des cheveux, un approfondissement de la voix ou une augmentation du volume du clitoris. Certains de ces effets peuvent devenir définitifs. Les autorités sanitaires rappellent donc que ce traitement doit être prescrit de manière individualisée et faire l’objet d’un suivi médical rigoureux. Son éventuel effet sur l’énergie et les capacités cognitives reste par ailleurs en cours d’évaluation scientifique.