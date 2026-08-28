Le cancer du sein d’une hôtesse de l’air reconnu comme maladie professionnelle, une première en France

La justice française a reconnu pour la première fois le cancer du sein d’une hôtesse de l’air comme maladie professionnelle, établissant un lien avec des facteurs comme le travail de nuit et l’exposition aux rayonnements. Cette décision historique pourrait encourager d'autres membres du personnel navigant à faire reconnaître des pathologies similaires.

La justice française a reconnu pour la première fois le cancer du sein d’une hôtesse de l’air comme maladie professionnelle. Rendue mardi 25 août par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, cette décision pourrait faire jurisprudence et encourager d’autres membres du personnel navigant à engager une démarche similaire.

Aujourd’hui âgée de 59 ans et en rémission, Sophie Lainault a travaillé chez Air France de 1989 à 2019, d’abord comme hôtesse de l’air puis comme cheffe de cabine. Au cours de sa carrière, elle a cumulé plus de 12 600 heures de vol ainsi qu’un grand nombre d’heures de travail nocturne. Pour établir l’origine professionnelle de sa maladie, la justice a notamment retenu le travail de nuit, l’exposition aux rayonnements ionisants et cosmiques ainsi que le tabagisme passif.

Une reconnaissance obtenue hors des tableaux habituels

Le cancer du sein ne figure pas dans les tableaux officiels des maladies professionnelles applicables au personnel navigant. Sa reconnaissance nécessite donc de démontrer directement l’existence d’un lien entre la pathologie et les conditions de travail. Plusieurs expositions professionnelles ont déjà été associées à ce cancer dans des dossiers concernant notamment des infirmières, des ouvrières ou des agentes de sécurité. Selon l’avocate de Sophie Lainault, il s’agit cependant d’une première française pour une hôtesse de l’air.

Cette décision met particulièrement en lumière les risques auxquels le personnel navigant peut être exposé pendant plusieurs décennies. Les vols répétés en altitude augmentent l’exposition aux rayonnements cosmiques, tandis que les horaires décalés et le travail de nuit peuvent perturber durablement les rythmes biologiques. Dans ce dossier, ces différents facteurs ont été considérés dans leur ensemble.

Un parcours administratif souvent long et complexe

Lorsqu’une maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, la procédure peut se révéler particulièrement exigeante. Le salarié doit d’abord obtenir un certificat médical établissant un possible lien entre son état de santé et son activité. Une déclaration doit ensuite être adressée à l’organisme de sécurité sociale compétent, accompagnée des justificatifs médicaux et professionnels nécessaires.

La CPAM ou la MSA examine alors les circonstances de l’exposition, peut envoyer des questionnaires au salarié et à l’employeur et, si nécessaire, conduire une enquête. L’employeur peut formuler des réserves ou contester la décision. En cas de refus, l’assuré dispose également de voies de recours, qui peuvent conduire le dossier devant la justice.

La reconnaissance ouvre droit à une prise en charge spécifique, à des indemnités journalières potentiellement plus favorables ainsi qu’à une indemnisation liée aux séquelles éventuelles. Au-delà de sa situation personnelle, Sophie Lainault espère désormais que son combat facilitera les démarches d’autres femmes confrontées à une maladie susceptible d’être liée à leur carrière dans l’aviation.