Norvège : le roi Harald V est mort à 89 ans, son fils Haakon lui succède sur le trône

Le roi Harald V de Norvège est décédé à 89 ans après plus de 35 ans de règne. Son fils, le prince héritier Haakon, lui succède immédiatement sur le trône. La Norvège entre en deuil et plusieurs cérémonies d’hommage sont prévues avant ses funérailles.

Le roi Harald V de Norvège est mort ce vendredi à l’âge de 89 ans. Le souverain s’est éteint à 6h35 au Rikshospitalet, l’hôpital universitaire d’Oslo, où il était hospitalisé depuis le 17 août. Son état de santé s’était fortement dégradé ces derniers jours et avait été qualifié jeudi d’« extrêmement grave ». Après plus de 35 ans de règne, Harald V laisse désormais la couronne à son fils Haakon, jusqu’ici prince héritier.

Harald V s’est éteint à 6h35 à Oslo

La famille royale norvégienne a annoncé la mort du souverain dans la matinée. « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons que Sa Majesté le roi Harald est décédé aujourd’hui. Le roi Harald s’est éteint paisiblement au Rikshospitalet vendredi 28 août à 6h35 », a indiqué le palais royal. Le drapeau du palais royal d’Oslo a été immédiatement mis en berne. Des Norvégiens ont également commencé à se rassembler devant le palais et à déposer des fleurs en hommage au souverain. Harald V était hospitalisé depuis le 17 août. Il souffrait d’une anémie hémolytique, une maladie caractérisée par une destruction anormalement rapide des globules rouges. Un traitement à la cortisone avait provoqué une accumulation de liquide dans son organisme, nécessitant son hospitalisation. Son état s’était ensuite aggravé avec l’apparition d’une infection bactérienne dans le sang, traitée par antibiotiques.

Son état était devenu « extrêmement grave »

Les inquiétudes s’étaient considérablement renforcées jeudi 27 août lorsque le palais avait annoncé une nouvelle dégradation de l’état de santé du roi. Sa situation était alors décrite comme « extrêmement grave ». La reine Sonja et le prince héritier Haakon avaient annulé leurs engagements afin de rester auprès de lui. Haakon exerçait déjà les fonctions de régent pendant l’incapacité de son père à assurer ses obligations constitutionnelles. Ces dernières années, Harald V avait connu plusieurs problèmes de santé. En 2024, il avait notamment été hospitalisé en Malaisie après avoir contracté une infection pendant un séjour privé, avant d’être rapatrié en Norvège. Un stimulateur cardiaque lui avait ensuite été implanté. Malgré ces problèmes récurrents et son âge, le roi avait toujours exclu d’abdiquer.

Plus de 35 ans sur le trône de Norvège

Né le 21 février 1937 à Skaugum, près d’Oslo, Harald était le fils du roi Olav V et de la princesse Märtha de Suède. Son enfance avait été directement marquée par la Seconde Guerre mondiale. Après l’invasion de la Norvège par l’Allemagne nazie en avril 1940, le jeune prince avait quitté le pays avec sa mère et ses sœurs. Une partie de son enfance s’était déroulée en exil aux États-Unis avant le retour de la famille royale en Norvège en 1945. Harald était devenu prince héritier en 1957, à l’accession au trône de son père Olav V. À la mort de celui-ci, le 17 janvier 1991, il était devenu roi de Norvège. Son règne aura accompagné plus de trois décennies de profondes transformations économiques et sociales du pays. Harald V avait notamment cherché à maintenir une monarchie relativement simple et proche de la population, dans un système politique où le souverain est chef de l’État mais où le pouvoir politique appartient au gouvernement et au Parlement.

Son mariage avec Sonja avait bousculé la monarchie

La vie personnelle de Harald V avait également contribué à faire évoluer la monarchie norvégienne. Pendant près de neuf ans, le futur roi avait entretenu une relation avec Sonja Haraldsen, issue de la bourgeoisie et sans ascendance royale. Le mariage avait longtemps rencontré des résistances au sein de la monarchie. Harald avait finalement fait savoir à son père qu’il n’épouserait aucune autre femme. Le couple avait obtenu l’autorisation de se marier en 1968. Harald et Sonja ont eu deux enfants : la princesse Märtha Louise, née en 1971, et le prince Haakon, né en 1973.

Un roi profondément marqué par les attentats du 22 juillet 2011

L’un des moments les plus marquants de son règne reste la réaction de la monarchie aux attentats du 22 juillet 2011, lorsque l’extrémiste Anders Behring Breivik avait tué 77 personnes lors de l’attentat d’Oslo et de la tuerie sur l’île d’Utøya. Harald V avait alors joué un rôle important dans le deuil national, multipliant les messages d’unité et les rencontres avec les familles des victimes. Cette période avait renforcé son image de souverain proche des Norvégiens. Le roi s’était également distingué par plusieurs prises de parole en faveur d’une conception inclusive de la société norvégienne. Dans un discours resté célèbre prononcé en 2016, il avait évoqué une Norvège composée de citoyens venus de nombreux pays, de différentes religions, de personnes homosexuelles comme hétérosexuelles, insistant sur ce qui unissait les Norvégiens au-delà de leurs différences.

Haakon devient le nouveau roi de Norvège

La mort de Harald V entraîne immédiatement la succession de son fils Haakon. Dans la monarchie norvégienne, il n’existe pas de période pendant laquelle le trône reste vacant : le prince héritier devient roi dès la mort du souverain. Haakon doit désormais accomplir les formalités constitutionnelles accompagnant son accession au trône, notamment devant le gouvernement réuni en Conseil d’État extraordinaire. Il doit également officialiser le nom sous lequel il régnera ainsi que sa devise royale. Sa fille aînée, la princesse Ingrid Alexandra, née en 2004, devient à son tour héritière du trône. Cette succession ouvre une nouvelle période pour la monarchie norvégienne après plus de 35 ans de règne de Harald V.

La Norvège entre en deuil

La disparition du roi ouvre désormais une période de deuil national. Plusieurs journées de cérémonies et d’hommages doivent précéder les funérailles du souverain à Oslo. Harald V doit être inhumé dans le mausolée royal de la forteresse d’Akershus, où reposent plusieurs membres de la famille royale norvégienne, notamment son père Olav V. Avec sa disparition, la Norvège perd le souverain qui l’accompagnait depuis janvier 1991. Harald V avait 53 ans lorsqu’il était monté sur le trône. Il est mort à 89 ans, après avoir consacré plus de trois décennies à la fonction royale et avoir refusé, jusqu’au bout, l’idée d’une abdication.