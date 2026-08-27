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L’état de santé du roi Harald V de Norvège jugé « extrêmement grave »

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L’état de santé du roi Harald V de Norvège jugé « extrêmement grave »
L’état de santé du roi Harald V de Norvège jugé « extrêmement grave »

Le Palais royal norvégien a donné, ce jeudi matin, des nouvelles particulièrement inquiétantes du roi Harald V. Selon la communication officielle, l’état de santé du souverain est désormais considéré comme « extrêmement grave ».

Âgé de 89 ans, Harald V est hospitalisé depuis lundi à l’Hôpital national d’Oslo. Le monarque souffre de complications liées à une maladie du sang, qui nécessitent une prise en charge médicale étroite.

Une vive inquiétude autour du souverain

Cette annonce suscite une forte émotion en Norvège, où l’évolution de son état de santé est suivie avec attention. Le Palais royal n’a pas communiqué davantage de précisions sur la nature exacte des complications ni sur les traitements administrés.

Harald V règne sur la Norvège depuis 1991. Confronté à plusieurs problèmes de santé ces dernières années, il avait déjà dû réduire temporairement ses activités officielles. La famille royale et les autorités norvégiennes restent désormais suspendues aux prochaines informations de son équipe médicale.

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