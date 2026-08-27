« Pour l’instant, c’est le grand flou » : le programme du RN divise le Medef

Le programme économique du Rassemblement national, présenté prochainement au Medef par Marine Le Pen, suscite des préoccupations chez les chefs d'entreprise. Les doutes portent sur les implications de la politique migratoire et la clarté des propositions sur les retraites et les finances publiques, suscitant un besoin de détails pour apaiser les inquiétudes.

Le programme économique du Rassemblement national suscite interrogations et inquiétudes parmi les chefs d’entreprise réunis à Roland-Garros pour la Rencontre des entrepreneurs de France. Marine Le Pen doit présenter jeudi ses propositions devant le Medef, aux côtés de six autres candidats à l’élection présidentielle de 2027.

Plusieurs patrons redoutent notamment les conséquences de la politique migratoire du RN sur le recrutement et le maintien en poste des salariés étrangers. Dans les secteurs confrontés à des pénuries de main-d’œuvre, l’incertitude entourant le renouvellement des titres de séjour et des autorisations de travail pourrait fragiliser l’activité des entreprises. D’autres s’inquiètent d’une préférence nationale susceptible de limiter les échanges et l’accès à certains marchés.

Un programme économique jugé encore trop imprécis

Les propositions du RN sur les retraites et les dépenses publiques alimentent également le scepticisme. Un dirigeant du secteur des assurances y voit même « un programme économique de gauche », notamment en raison de la retraite à 60 ans, même si le parti n’a pas encore officiellement arrêté sa position sur ce dossier. « Pour l’instant, c’est le grand flou », résume-t-il.

Malgré ces réserves, certains entrepreneurs reconnaissent que le Rassemblement national est devenu incontournable dans le débat politique. Depuis les élections législatives de 2024, le parti cherche à rassurer le monde économique et à renforcer la crédibilité de son projet. Sa présentation devant le Medef sera donc particulièrement observée, alors que les patrons attendent désormais des propositions précises et chiffrées.