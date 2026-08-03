Entreprises stratégiques : l’État durcit brutalement le contrôle des investisseurs étrangers

Le gouvernement renforce son dispositif de protection des sociétés françaises considérées comme sensibles. Un décret publié dimanche 2 août abaisse de 25 % à 10 % le seuil de participation à partir duquel un investissement étranger peut être soumis au contrôle du ministère de l’Économie. La mesure concerne les investisseurs non européens souhaitant entrer au capital d’entreprises françaises cotées.

Matignon justifie ce durcissement par la multiplication des tensions géopolitiques et le risque d’opérations opportunistes menaçant la sécurité nationale. En intervenant dès qu’un investisseur envisage de détenir 10 % du capital, l’État entend repérer plus rapidement les prises de participation susceptibles d’affecter la souveraineté industrielle, énergétique ou technologique française.

Une surveillance renforcée sans bloquer les financements

Pour éviter de compliquer excessivement l’accès des entreprises aux marchés financiers, le gouvernement prévoit une procédure accélérée. L’investisseur concerné devra notifier son projet à la direction générale du Trésor. Une fois le dossier complet reçu, le ministre de l’Économie disposera de dix jours pour décider si l’opération exige un examen plus approfondi.

Cette réforme illustre le retour de l’État dans la défense des actifs stratégiques, alors que les capitaux étrangers restent indispensables au financement de nombreuses entreprises. L’équilibre sera néanmoins délicat à maintenir : un contrôle trop souple exposerait certains secteurs sensibles, tandis qu’un dispositif trop contraignant pourrait décourager des investisseurs pourtant nécessaires au développement économique français.