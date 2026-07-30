Leasing social : près de 20 000 voitures électriques commandées en deux semaines

Le leasing social pour les véhicules électriques connaît un vif succès avec près de 19 500 commandes en deux semaines, depuis son lancement. Ce programme vise à offrir des voitures à moins de 200 euros par mois à 50 000 ménages modestes, tout en soutenant la transition écologique et en prévoyant une extension pour les professionnels.

Le dispositif de leasing social dédié aux véhicules électriques continue de susciter un fort engouement. Invité de France Inter, le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé qu’environ 19 500 véhicules électriques avaient été commandés en seulement deux semaines, depuis le lancement de la troisième vague du programme le 16 juillet. Ce succès laisse entrevoir une atteinte rapide de l’objectif fixé par le gouvernement.

Cette nouvelle campagne doit permettre à 50 000 ménages modestes d’accéder à une voiture électrique neuve grâce à une formule de location longue durée dont le loyer est inférieur à 200 euros par mois. Le gouvernement souhaite ainsi accélérer la transition vers des véhicules moins polluants tout en facilitant leur accès aux foyers disposant de revenus limités.

Un programme appelé à être élargi

Roland Lescure a rappelé que les précédentes éditions du dispositif avaient déjà permis à 100 000 Français de rouler en véhicule électrique à des conditions avantageuses, avec des mensualités pouvant être inférieures à 100 euros par mois selon les offres proposées.

Le ministre a également confirmé la mise en place d’une nouvelle enveloppe destinée aux professionnels utilisant quotidiennement leur véhicule, notamment les aides à domicile. À terme, 50 000 bénéficiaires supplémentaires devraient rejoindre le dispositif, dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à accélérer le renouvellement du parc automobile et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.