Accusé par 10 femmes, Jared Leto dément : «Je n’ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit»

Jared Leto dément les accusations d'agression sexuelle formulées par dix femmes dans un documentaire. Bien qu'elles soient graves, notamment pour des faits impliquant des mineurs, l'acteur affirme que ces témoignages sont faux et le mettent en cause de manière inexacte. Il persiste à contester ces allégations tout en poursuivant sa carrière.

Jared Leto conteste l’ensemble des accusations formulées contre lui dans un documentaire consacré à son comportement présumé avec plusieurs femmes. Dix témoignages y sont présentés, dont certains concernent des femmes qui affirment avoir été mineures au moment des faits dénoncés. L’acteur et chanteur de 54 ans nie formellement avoir commis la moindre agression sexuelle. Dans un communiqué transmis après la diffusion du documentaire, il affirme : « Je n’ai jamais agressé sexuellement qui que ce soit de toute ma vie. Ces allégations sont absolument et catégoriquement fausses. »

Dix femmes témoignent dans un documentaire

Les témoignages recueillis portent sur des rencontres qui se seraient déroulées sur plusieurs années. Certaines femmes décrivent des comportements qu’elles jugent déplacés, insistants ou sexuellement inappropriés. Quatre d’entre elles formulent des accusations plus graves. Trois de ces femmes assurent qu’elles étaient mineures à l’époque des faits présumés. Le documentaire revient notamment sur le témoignage d’une femme qui affirme avoir subi une agression sexuelle dans un motel de Las Vegas en 2002, alors qu’elle avait 17 ans.

Jared Leto rejette toutes les accusations

Jared Leto dément chaque témoignage présenté contre lui. Son entourage affirme que les récits rapportés sont faux et conteste la manière dont ils ont été rassemblés et présentés. L’acteur assure n’avoir jamais eu de comportement sexuel non consenti. Il rejette également toute accusation impliquant des mineures et affirme que certains témoignages reposent sur des souvenirs incomplets ou inexacts.

Des récits portant sur plusieurs années

Les femmes interrogées décrivent des rencontres dans des hôtels, lors de concerts ou à l’occasion d’événements liés à la carrière de Jared Leto et de son groupe Thirty Seconds to Mars. Certaines disent avoir conservé des messages ou avoir raconté les faits présumés à des proches peu après leur rencontre avec l’artiste. D’anciens collaborateurs témoignent également de la présence régulière de jeunes femmes dans l’entourage du chanteur après ses concerts.

Des accusations qui restent contestées

Les témoignages diffusés constituent des accusations, et non une condamnation judiciaire. Jared Leto reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. L’acteur, connu pour ses rôles dans Dallas Buyers Club, Requiem for a Dream et House of Gucci, poursuit pour le moment ses activités professionnelles. Son équipe affirme qu’il continuera à contester publiquement toute accusation d’agression sexuelle.