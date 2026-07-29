Jared Leto accusé de violences sexuelles : 10 femmes témoignent

Dix femmes témoignent dans un documentaire de la BBC sur Jared Leto, l'accusant de violences sexuelles sur des adolescentes, entre 2002 et 2016. Les faits mettent en lumière des comportements inappropriés et des manipulations, alors que Leto n'a pas encore répondu aux allégations et aucune poursuite pénale n'a été engagée à ce jour.

Jared Leto est visé par une nouvelle série d’accusations particulièrement graves. 10 femmes témoignent dans le documentaire Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, diffusé ce mercredi par la BBC. Elles racontent publiquement leur histoire pour la première fois. Elles avaient entre 16 et 19 ans au moment des faits présumés, qui se seraient déroulés entre 2002 et 2016. Jared Leto avait alors entre 30 et 44 ans.

Une adolescente de 17 ans décrit une agression dans un motel

Une femme appelée Isabel dans le documentaire affirme avoir rencontré Jared Leto en 2002, alors qu’elle avait 17 ans et travaillait dans une boutique de Las Vegas. Après avoir fait visiter les lieux à l’acteur et à ses amis, elle aurait été invitée à le rejoindre dans un motel. L’adolescente raconte que Jared Leto lui aurait demandé d’entrer dans la salle de bains pendant qu’il prenait une douche. Il aurait alors ouvert le rideau, commencé à l’embrasser, puis saisi sa main pour l’utiliser afin de se masturber.

« Je ne crois pas que beaucoup de mots aient été échangés. Il a ouvert le rideau de douche et a commencé à m’embrasser », raconte-t-elle. La jeune femme affirme avoir paniqué avant de réussir à quitter la chambre.

Elle affirme avoir eu un rapport sexuel avec lui à 17 ans

Une deuxième femme raconte avoir eu une relation sexuelle avec Jared Leto dans sa maison en Californie alors qu’elle était âgée de 17 ans. L’acteur avait alors 34 ans. Elle assure lui avoir parlé de son âge avant le rapport, mais affirme qu’il aurait minimisé la question. En Californie, l’âge légal du consentement est fixé à 18 ans. Si les faits étaient établis, ce rapport pourrait donc recevoir une qualification pénale. « Cela ne semblait pas être une grande préoccupation pour lui », affirme-t-elle. Elle raconte également que Jared Leto lui aurait demandé de l’appeler « papa » et de se comporter comme « une petite fille ».

Une jeune femme de 19 ans raconte avoir été menacée dans une chambre d’hôtel

Une ancienne mannequin affirme avoir rencontré Jared Leto après un concert de Thirty Seconds to Mars organisé à Londres en 2013. Elle avait 19 ans, mais lui aurait dit qu’elle en avait 17 afin de se protéger. Selon son récit, Jared Leto lui aurait répondu : « L’âge n’est qu’un nombre et, de toute façon, nous sommes en Europe. » Elle aurait ensuite été conduite dans une chambre d’hôtel sombre où elle se serait retrouvée seule avec lui. La jeune femme raconte avoir demandé de l’argent ou un chargeur de téléphone pour pouvoir repartir. Face à son refus, elle aurait proposé de dormir sur une chaise longue. Jared Leto lui aurait alors répété qu’elle risquait de se réveiller « avec une bite dans le c** ». Effrayée, elle affirme avoir immédiatement quitté la chambre.

Des appels sexuels présumés à une adolescente de 16 ans

Une quatrième femme affirme avoir été approchée par Jared Leto alors qu’elle avait 16 ans. Elle l’accuse d’avoir utilisé sa célébrité pour gagner sa confiance avant de lui téléphoner régulièrement. Durant ces appels, l’acteur lui aurait posé des questions intimes, tenu des propos sexuellement explicites et proposé d’avoir une relation sexuelle avec elle. La jeune femme estime aujourd’hui avoir été manipulée par un homme âgé de plus de 40 ans. Un accord de confidentialité lui aurait ensuite été adressé afin de l’empêcher de parler de sa relation avec Jared Leto. Elle aurait refusé de le signer, Le document a été examiné au cours de l’enquête menée pour le documentaire.

Une remarque sexuelle adressée à une adolescente de 14 ans

Une autre femme, appelée Taylor, raconte avoir rencontré Jared Leto en 2005 lors d’un festival où se produisait Thirty Seconds to Mars. Elle avait alors 14 ans et portait un appareil dentaire. Au moment de signer son tee-shirt, le chanteur aurait choisi d’écrire directement au niveau de sa poitrine avant de lui lancer: « Tu as une belle paire de seins. » Il aurait ensuite demandé à son garde du corps de la conduire dans les coulisses sans même lui demander son avis.

Quatre autres femmes évoquent des appels sexuels

Quatre autres femmes affirment avoir reçu des appels jugés étranges ou sexuellement explicites lorsqu’elles étaient adolescentes ou très jeunes. Au total, dix femmes ont accepté de témoigner dans le documentaire, pour des faits présumés répartis sur une période de 14 ans. Plusieurs témoignages ont été confrontés aux témoignages de proches auxquels les femmes disent s’être confiées à époque. Des photographies et des échanges de messages viendraient également confirmer certaines rencontres ou communications avec Jared Leto.

D’anciens collaborateurs décrivent leur malaise

Deux hommes ayant travaillé pendant plusieurs années avec Thirty Seconds to Mars racontent avoir été mal à l’aise face au comportement de Jared Leto avec de très jeunes admiratrices. Ils affirment que certaines adolescentes étaient invitées dans les coulisses, dans sa loge ou dans la maison où le groupe enregistrait. « Je pense que tout le monde trouvait que la différence d’âge était beaucoup trop importante », témoigne l’un d’eux.

Jared Leto n’a pas répondu à ces nouvelles accusations

Jared Leto n’a pas répondu aux demandes de réaction concernant les témoignages présentés dans le documentaire. Aucune poursuite pénale liée à ces nouvelles accusations n’a été annoncée à ce stade. En juin 2025, neuf autres femmes avaient déjà accusé l’acteur de comportements sexuels inappropriés. Certaines affirmaient avoir été mineures au moment des faits. Son représentant avait alors formellement contesté l’ensemble de ces accusations, les qualifiant notamment de fausses. Les nouveaux témoignages n’ont pas encore été examinés par un tribunal et Jared Leto n’a fait l’objet d’aucune condamnation concernant les faits racontés dans le documentaire.