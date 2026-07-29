Incendies en Europe : Sánchez juge les douze prochaines heures décisives

Pedro Sánchez considère les prochaines heures essentielles dans la lutte contre les incendies qui touchent plusieurs régions d’Europe, aggravés par des températures pouvant atteindre 40 degrés. Face à des défis croissants, les méthodologies d’intervention des pompiers évoluent, mettant l'accent sur la protection des personnes et des biens plutôt que sur l’extinction des feux.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a qualifié les douze prochaines heures de « décisives » dans la lutte contre les incendies qui ravagent plusieurs régions d’Europe, alors que des températures attendues autour de 40 degrés menacent de compromettre les progrès déjà accomplis.

Les autorités redoutent que les avancées obtenues dans la maîtrise des feux en Gironde et dans la région de Madrid soient réduites à néant par une nouvelle vague de chaleur. Les thermomètres pourraient frôler les 40 degrés dans plusieurs zones touchées, rendant le travail des pompiers encore plus périlleux.

La cellule de gestion de crise de l’Union européenne anticipe des semaines difficiles, avec un risque accru de nouveaux départs de feux en Italie et en Grèce à mesure que l’été avance.

Face à cette situation, les méthodes d’intervention sont remises en question. « Un pompier va se concentrer sur la protection des personnes. Il va se concentrer sur la protection des maisons, d’un commerce, d’une entreprise, parce que c’est ce qui compte pour toute notre société. Et parfois, en se concentrant là-dessus, il ne peut pas éteindre l’incendie comme il le ferait s’il n’y avait que de la forêt. C’est nouveau, c’est inquiétant. Et bien sûr, cela signifie que nous devons adapter nos méthodes de lutte contre les incendies », a déclaré un responsable européen.

Cette tension entre la protection des populations et l’extinction des foyers illustre un défi croissant pour les services de secours du continent, confrontés à des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et intenses.