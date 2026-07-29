«Immense tristesse» : Angèle rend un hommage bouleversant à Kavinsky après sa mort à 50 ans

Angèle rend hommage à Kavinsky, retrouvé mort à son domicile parisien à l'âge de 50 ans. Elle partage des souvenirs touchants sur leur collaboration lors de la clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, marquée par une performance mémorable de leur duo sur "Nightcall". Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de sa mort.

Angèle a exprimé sa douleur après l’annonce de la mort de Kavinsky, retrouvé sans vie mardi 28 juillet à son domicile parisien. La chanteuse belge a publié plusieurs photos personnelles aux côtés du DJ, avec lequel elle avait partagé l’un des moments les plus marquants de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024.

« Merci de m’avoir permis de vivre ce moment inoubliable »

Dans une première story Instagram, Angèle a dévoilé une photographie prise en coulisses. On y voit la chanteuse embrasser Kavinsky sur la joue tandis que le musicien tient un téléphone à la main. Elle a accompagné cette image d’un message chargé d’émotion. « Immense tristesse. Merci de m’avoir permis de vivre ce moment inoubliable sur scène avec toi et toute l’aventure qui a suivi. »

Angèle a ensuite adressé son soutien à l’entourage de l’artiste : « Pensées et toutes mes condoléances à la famille et aux proches. »

La chanteuse a également partagé une seconde photographie sur laquelle elle apparaît de dos, le bras posé autour des épaules de Kavinsky. Une image intime, sans commentaire supplémentaire, montrant la complicité nouée entre les deux artistes après leur rencontre musicale.

Leur duo avait marqué la clôture des Jeux olympiques

Angèle et Kavinsky avaient partagé la scène du Stade de France le 11 août 2024, lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Accompagnés du groupe Phoenix, ils avaient interprété une nouvelle version de Nightcall, le morceau emblématique du producteur français. Cette prestation avait offert une nouvelle exposition mondiale au titre, quatorze ans après sa sortie. La collaboration s’était prolongée avec la publication d’une version enregistrée de Nightcall, réunissant Kavinsky, Angèle et Phoenix. L’hommage de la chanteuse fait directement référence à ce concert et à « toute l’aventure qui a suivi ».

Kavinsky retrouvé mort à quelques jours de son anniversaire

Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, a été retrouvé mort mardi soir à son domicile parisien. Il avait 50 ans et devait célébrer son 51e anniversaire le 31 juillet. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de déterminer précisément l’origine de son décès. Aucun élément suspect n’a été découvert sur place lors des premières constatations.

Né le 31 juillet 1975 en Seine-Saint-Denis, le musicien avait débuté sa carrière au début des années 2000. Il avait notamment assuré des premières parties de Daft Punk avant de s’imposer comme l’une des figures les plus reconnaissables de la scène électro française.

Nightcall, le morceau qui l’avait rendu mondialement célèbre

Sorti en 2010, Nightcall avait acquis une renommée internationale après son utilisation dans le film Drive, réalisé par Nicolas Winding Refn et porté par Ryan Gosling. Le morceau, interprété avec la chanteuse Lovefoxxx et coproduit par Guy-Manuel de Homem-Christo, était devenu indissociable de l’univers nocturne et automobile créé par Kavinsky.

L’artiste avait publié deux albums studio, OutRun en 2013 puis Reborn en 2022, après plusieurs années de retrait. Son retour aux Jeux olympiques de Paris, aux côtés d’Angèle et de Phoenix, avait constitué l’un des sommets de sa carrière. Deux ans plus tard, Angèle garde le souvenir de ce moment partagé et d’une collaboration devenue, après la disparition soudaine du DJ, un ultime lien entre leurs deux parcours.