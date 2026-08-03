Cuba plongée dans un nouveau blackout national après l’effondrement du réseau électrique

Le réseau électrique cubain s’est effondré dimanche soir, privant l’île entière d’électricité. C’est la dernière d’une série de pannes généralisées qui frappent le pays depuis plusieurs semaines.

L’Union électrique (UNE), entreprise publique cubaine, a annoncé tard dimanche soir sur X l’effondrement complet du réseau national. Elle n’a précisé ni la cause de la défaillance, ni l’étendue exacte des perturbations, ni le délai prévu pour le rétablissement du courant.

Avant même cette panne généralisée, la compagnie d’électricité de La Havane signalait déjà de nombreuses coupures dans plusieurs municipalités, dont Guanabacoa, Habana del Este, La Lisa et Marianao. Des transformateurs endommagés, des défaillances de circuits et des coupures programmées liées à une capacité de production insuffisante en étaient la cause.

Face à un effondrement total, les autorités procèdent habituellement par étapes : elles reconstituent d’abord de petits réseaux isolés pour alimenter les hôpitaux, les systèmes d’eau et les installations alimentaires, avant de reconnecter progressivement les grandes centrales.

Cette panne survient après une série de blackouts qui ont frappé l’île tout au long de l’année. En juillet, le réseau s’est effondré trois fois en neuf jours, dont deux pannes généralisées en une seule semaine. L’une d’elles avait laissé quelque dix millions de personnes sans électricité, les autorités peinant à rétablir l’alimentation faute d’une capacité de production suffisante pour couvrir la demande, même une fois le réseau reconnecté.

Le système électrique cubain se dégrade sous l’effet conjugué de pénuries de carburant et de pièces détachées, ainsi que de pannes répétées dans des centrales thermoélectriques vieillissantes. Certaines installations ont plus de trente ans et n’ont bénéficié que d’une maintenance limitée.

Le gouvernement cubain attribue cette situation à Washington. Le président américain Donald Trump a imposé un blocus pétrolier sur l’île après l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis le 3 janvier. Le Venezuela était jusqu’alors le principal fournisseur de pétrole de Cuba, et les importations en provenance du Mexique ont également été interrompues sous la pression croissante de Washington. D’autres observateurs pointent, eux, des décennies de sous-investissement et de mauvaise gestion dans le secteur énergétique.

Les coupures prolongées perturbent les transports, l’approvisionnement en eau, les communications et les services médicaux. Les ménages se retrouvent dans l’impossibilité de conserver leurs aliments, de cuisiner ou de dormir dans la chaleur estivale.