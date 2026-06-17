“Je n’ai jamais été ambigu ou faible” : Macron assume son invitation de Trump à Versailles

Après trois jours de discussions à Évian-les-Bains, les dirigeants du G7 se séparent ce mercredi. Les échanges ont porté sur la guerre en Ukraine, la régulation de l’intelligence artificielle, la sécurité internationale et plusieurs déclarations communes. Emmanuel Macron a défendu l’invitation de Donald Trump à Versailles, tout en affirmant n’avoir “jamais été ambigu ou faible” dans ses désaccords avec le président américain.

Macron défend un dîner à Versailles avec Trump

Emmanuel Macron a répondu aux critiques visant l’invitation de Donald Trump à Versailles, où le président américain doit se rendre dans la soirée pour un dîner de travail. Interrogé au G7, le président français a déclaré qu’il assumait “totalement” cette invitation. Il a présenté Versailles comme un outil diplomatique au service de la puissance française. “Je pense que la force de la France, c’est cela, et nos grandes actions diplomatiques se sont aussi tenues par des capacités à accueillir le monde ou des dirigeants. N’ayons pas honte de ce que nous sommes, Versailles est un instrument diplomatique et de puissance”, a-t-il affirmé.

“Je n’ai jamais été ambigu ou faible”

Emmanuel Macron a également répondu à ceux qui l’accusent d’envoyer un signal de faiblesse en recevant Donald Trump dans un lieu aussi symbolique. Le chef de l’État a assuré avoir toujours maintenu ses positions face au président américain, notamment sur les sujets de désaccord. “Si je n’avais tenu de manière constante mes positions durant les derniers mois, vous pourriez avoir un doute sur les rapports de force, for sure”, a-t-il déclaré, en référence à une expression utilisée à Davos et largement reprise sur les réseaux sociaux. Il a ensuite cité plusieurs dossiers sur lesquels il affirme avoir exprimé clairement ses désaccords avec Donald Trump : le Groenland, l’intégrité territoriale de l’Europe et les producteurs européens. “Je n’ai jamais été ambigu ou faible et j’ai toujours été clair dans l’expression de mes désaccords”, a insisté Emmanuel Macron.

Ukraine : Macron dit avoir confiance dans les engagements de Trump

La guerre en Ukraine a occupé une place centrale dans les discussions du G7. Emmanuel Macron a évoqué les échanges entre dirigeants, notamment autour de la situation militaire et diplomatique. Selon lui, les chefs d’État et de gouvernement ont écouté avec “beaucoup de respect” le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président français a affirmé que les membres du G7 avaient convenu d’accroître leur soutien à l’Ukraine et leur pression sur la Russie. Il a également déclaré avoir “toujours eu confiance” en Donald Trump, estimant que le président américain avait “toujours fait ce à quoi il s’est engagé”.

Intelligence artificielle : appel à une meilleure régulation

Emmanuel Macron a aussi appelé à “mieux réguler” l’intelligence artificielle, en particulier les modèles les plus avancés.Le président français a mis en garde contre le risque que ces technologies tombent entre les mains de régimes autoritaires ou d’acteurs susceptibles de menacer la cybersécurité et les sociétés démocratiques. “On doit réussir à mieux réguler les modèles d’intelligence artificielle les plus avancés pour éviter qu’ils ne tombent dans les mains de régimes autoritaires ou de gens qui pourraient menacer notre cybersécurité ou nos sociétés”, a-t-il déclaré. Il a toutefois averti que la réponse ne pouvait pas être “la non-coopération entre démocraties”.

Neuf déclarations adoptées à l’unanimité

À l’issue du sommet, Emmanuel Macron a annoncé que les membres du G7 avaient adopté neuf déclarations à l’unanimité. Parmi elles figurent une déclaration géopolitique portant notamment sur l’Ukraine et le Moyen-Orient, un appel des chefs de gouvernement sur la lutte contre le cancer, une réponse coordonnée à l’épidémie d’Ebola, un texte sur les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques et une déclaration pour un espace numérique plus sûr pour les mineurs.