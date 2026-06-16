Macron salue Trump une main dans la poche: analyse d’un geste qui en dit long sur son sentiment d’humiliation

Il y a des sommets où les déclarations comptent moins que les images. À Évian, lors du G7, la rencontre entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Volodymyr Zelensky a produit ce genre de moment. Macron et Trump se saluent. La poignée de main est froide. Trump ne regarde pas vraiment son homologue français. Macron, lui, garde la main dans la poche. Pour les observateurs spécialistes de la diplomatie internationale, cette scène n’a rien d’un accident protocolaire et encore moins d’un hasard. Elle démontre au contraire ce que la relation Macron-Trump est devenue : une relation nécessaire, mais sans confiance, sans affinités.

La main dans la poche, le marqueur Macron

Chez Emmanuel Macron, la gestuelle n’est jamais décorative. Le président français sait très bien ce que produit une main posée sur une épaule, un bras saisi au passage, une accolade prolongée, une poignée de main tenue quelques secondes de trop. Depuis de longues, années, et même avant son élection, il utilise le contact physique comme un outil de pouvoir, de proximité ou de mise à distance. Une marque de fabrique que tout le monde connaît dans son entourage.

Face à Trump, la main dans la poche prend donc un sens bien précis. Certains l’auront peut-être remarqué : à chaque fois qu’Emmanuel Macron salue un chef d’État qu’il n’aime pas, à qui il a des reproches à faire ou qui l’a humilié, il met sa main dans sa poche. Comme un signe de protestation ou une façon de faire croire à l’indifférence pour sauver la face…

Trump regard ailleurs, Macron main fermée

De son côté, Donald Trump a longtemps fait de la poignée de main une arme. Il tire, il serre, il prolonge, il oblige l’autre à entrer dans son rythme. Macron a compris très tôt ce langage. Dès leurs premières rencontres, il avait répondu à Trump sur le même terrain, avec des poignées de main appuyées, parfois interminables, devenues des images de rapport de force. La main contre la main, le sourire contre la pression, le protocole transformé en duel discret.

À Évian, la scène a changé. Macron ne cherche plus à gagner une bataille de poigne, qu’il sait perdue d’avance. Le plan de secours : la main dans la poche… Le regard de Trump, lui, ajoute au malaise. Ne pas regarder l’homme que l’on salue, dans ce type de moment, donne l’image d’un contact sans engagement, rempli de dédain, de mépris ou d’indifférence..

L’Ukraine derrière la poignée de main

La présence de Volodymyr Zelensky donne à ce moment un poids supplémentaire. Sans lui, on pourrait n’y voir qu’un nouvel épisode de la rivalité personnelle entre Macron et Trump, deux présidents qui ont toujours aimé transformer leur relation en duel de gestes et de regards. Mais Zelensky change le cadre. L’Ukraine oblige tout le monde à rester dans la pièce, et regarder. Les Européens ont besoin de Washington. Macron a besoin que Trump ne décroche pas du dossier ukrainien, ne laisse pas l’Europe seule face à Moscou, et ne transforme pas la guerre en négociation bilatérale avec Vladimir Poutine. C’est toute la tension du sommet. La poignée de main froide raconte tout cela : une alliance qui fonctionne encore parce qu’elle ne peut pas faire autrement. La main dans la poche, elle, empêche la scène de basculer dans la flatterie. Emmanuel Macron reste hôte, pas courtisan, ce qu’il déteste après toutes les humiliations de Trump à son encontre…

Une image qui en dit long sur les relations diplomatiques

Ce G7 d’Évian est celui d’un Occident fatigué de se convaincre qu’il est uni. Sur l’Ukraine, sur l’Iran, sur le commerce, sur la Russie, les lignes ne sont plus naturellement alignées. Les Européens veulent maintenir un cadre collectif. Trump préfère les rapports directs, les transactions, les démonstrations personnelles. Vu la situation, la poignée de main Macron-Trump est tout sauf un détail mondain.

En diplomatie, la politesse est précisément le terrain sur lequel se jouent les rapports de force quand personne ne veut les verbaliser. Macron ne peut pas dire publiquement que la relation avec Trump est fragile, que les Européens se méfient de ses intentions, que l’Ukraine dépend encore d’un partenaire américain imprévisible. Il ne peut pas non plus transformer le sommet en démonstration de défiance. Alors le corps fait le travail. La main serre. Le visage reste fermé. Le regard de Trump file ailleurs. La main de Macron, elle, reste dans la poche. Un geste qui, à défaut de grandir le président français, lui donne l’illusion, vaine mais impérative pour son ego, de maîtriser encore un peu la situation…