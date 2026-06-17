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VIDÉO – «Il fait semblant d’être content»: l’émir du Qatar chambre Macron sur la Ligue des champions du PSG

17 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«Il fait semblant d’être content»: l’émir du Qatar chambre Macron sur la Ligue des champions du PSG. (Vidéo : AFP)
«Il fait semblant d’être content»: l’émir du Qatar chambre Macron sur la Ligue des champions du PSG. (Vidéo : AFP)

Emmanuel Macron, Donald Trump et l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, ont été filmés mercredi autour d’une table, au sommet du G7 organisé à Évian. L’échange porte sur le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.  

L’émir chambre Macron sur l’OM

Moment insolite : l’émir du Qatar a évoqué la double victoire du PSG en Ligue des champions, lançant une pique au président français, connu comme étant supporter de l’Olympique de Marseille : « Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur… »

Emmanuel Macron lui a répondu : « Non je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça. »  

Donald Trump était assis à côté d’Emmanuel Macron pendant l’échange. Le président français lui a expliqué ensuite le lien entre le Qatar et le PSG, en rappelant que le Qatar était propriétaire du club parisien et que Paris venait de réaliser un doublé européen.  

Paris a conservé son titre européen

Pour rappel, le PSG a remporté la Ligue des champions 2025-2026 le 30 mai à Budapest, au Puskás Aréna. Le club parisien a battu Arsenal aux tirs au but, 4-3, après un match nul 1-1. Paris conserve ainsi son titre européen.  

Regardez la video de l’émir du Qatar qui chambre Emmanuel Macron :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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