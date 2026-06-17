Emmanuel Macron, Donald Trump et l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, ont été filmés mercredi autour d’une table, au sommet du G7 organisé à Évian. L’échange porte sur le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

L’émir chambre Macron sur l’OM

Moment insolite : l’émir du Qatar a évoqué la double victoire du PSG en Ligue des champions, lançant une pique au président français, connu comme étant supporter de l’Olympique de Marseille : « Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais à l’intérieur… »

Emmanuel Macron lui a répondu : « Non je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça. »

Donald Trump était assis à côté d’Emmanuel Macron pendant l’échange. Le président français lui a expliqué ensuite le lien entre le Qatar et le PSG, en rappelant que le Qatar était propriétaire du club parisien et que Paris venait de réaliser un doublé européen.

Paris a conservé son titre européen

Pour rappel, le PSG a remporté la Ligue des champions 2025-2026 le 30 mai à Budapest, au Puskás Aréna. Le club parisien a battu Arsenal aux tirs au but, 4-3, après un match nul 1-1. Paris conserve ainsi son titre européen.

Regardez la video de l’émir du Qatar qui chambre Emmanuel Macron :