Séisme dans le basket : l’AS Monaco, champion de France en titre, exclu des championnats professionnels

C’est une décision aux conséquences considérables pour le basket français. L’AS Monaco Basket, sacrée championne de France il y a quelques semaines après son succès en finale face au Paris Basketball, ne pourra pas participer aux championnats professionnels lors de la saison 2026-2027. À l’issue de l’examen de la situation financière du club et de son budget prévisionnel, la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) a estimé que les garanties apportées n’étaient pas suffisantes pour autoriser son engagement. Le club est ainsi écarté aussi bien de la Betclic Élite que de l’Élite 2.

Une viabilité économique jugée insuffisante

La décision repose sur un constat précis : les instances de contrôle considèrent que l’AS Monaco n’a pas démontré une viabilité économique suffisante pour la saison à venir. Elles pointent également l’absence d’aboutissement des différents projets de reprise du club, qui ne permettent pas, à ce stade, d’apporter les garanties financières exigées. Les fortes difficultés financières touchent le club depuis plusieurs mois et ont déjà entraîné de nombreuses incertitudes autour de son avenir.

Le champion de France au bord du précipice

Le contraste est saisissant. Quelques jours seulement après avoir remporté le championnat de France et réalisé une saison nationale exceptionnelle, la Roca Team se retrouve privée de toute compétition professionnelle organisée par la Ligue nationale de basket. Cette exclusion empêche le club de défendre son titre et remet en cause l’ensemble de son projet sportif pour la saison 2026-2027.

Un recours encore possible

L’AS Monaco dispose toutefois d’une possibilité de contester cette décision. Le club peut saisir la Chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball afin de tenter d’obtenir l’autorisation de participer aux compétitions professionnelles. Dans l’attente de cette procédure, l’avenir du champion de France demeure suspendu à l’issue de cet appel, qui sera déterminant pour la survie sportive du club au plus haut niveau.