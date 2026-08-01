SPORT Basket

Séisme dans le basket : l’AS Monaco, champion de France en titre, exclu des championnats professionnels

Par

2 minutes de lecture

Séisme dans le basket : l’AS Monaco, champion de France en titre, exclu des championnats professionnels
Séisme dans le basket : l’AS Monaco, champion de France en titre, exclu des championnats professionnels

C’est une décision aux conséquences considérables pour le basket français. L’AS Monaco Basket, sacrée championne de France il y a quelques semaines après son succès en finale face au Paris Basketball, ne pourra pas participer aux championnats professionnels lors de la saison 2026-2027. À l’issue de l’examen de la situation financière du club et de son budget prévisionnel, la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) a estimé que les garanties apportées n’étaient pas suffisantes pour autoriser son engagement. Le club est ainsi écarté aussi bien de la Betclic Élite que de l’Élite 2. 

Une viabilité économique jugée insuffisante

La décision repose sur un constat précis : les instances de contrôle considèrent que l’AS Monaco n’a pas démontré une viabilité économique suffisante pour la saison à venir. Elles pointent également l’absence d’aboutissement des différents projets de reprise du club, qui ne permettent pas, à ce stade, d’apporter les garanties financières exigées. Les fortes difficultés financières touchent le club depuis plusieurs mois et ont déjà entraîné de nombreuses incertitudes autour de son avenir. 

Le champion de France au bord du précipice

Le contraste est saisissant. Quelques jours seulement après avoir remporté le championnat de France et réalisé une saison nationale exceptionnelle, la Roca Team se retrouve privée de toute compétition professionnelle organisée par la Ligue nationale de basket. Cette exclusion empêche le club de défendre son titre et remet en cause l’ensemble de son projet sportif pour la saison 2026-2027. 

Un recours encore possible

L’AS Monaco dispose toutefois d’une possibilité de contester cette décision. Le club peut saisir la Chambre d’appel de la Fédération française de basket-ball afin de tenter d’obtenir l’autorisation de participer aux compétitions professionnelles. Dans l’attente de cette procédure, l’avenir du champion de France demeure suspendu à l’issue de cet appel, qui sera déterminant pour la survie sportive du club au plus haut niveau. 

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une