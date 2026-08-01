Livret A, électricité, rentrée scolaire : tout ce qui change pour votre budget au 1er août

Le 1er août apporte une évolution favorable aux épargnants : le taux du Livret A passe de 1,5 % à 1,7 %. Celui du LDDS suit la même trajectoire, tandis que le Livret d’épargne populaire reste rémunéré à 2,5 %. Cette hausse limitée permet au Livret A de rester légèrement supérieur à l’inflation, sans retrouver les rendements observés durant la période de forte augmentation des prix.

Les ménages soumis aux tarifs réglementés de l’électricité subissent en revanche une hausse moyenne de 2,5 %, soit environ 26 euros supplémentaires par an pour un foyer consommant 4,5 MWh. Cette évolution résulte notamment de l’augmentation des coûts d’utilisation des réseaux et du nouveau mécanisme de capacité, malgré une légère diminution de l’accise sur l’électricité.

Des aides attendues pour la rentrée et les déplacements

L’allocation de rentrée scolaire sera versée le 4 août à La Réunion et à Mayotte, puis le 18 août en métropole, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Son montant atteint 426,87 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 450,41 euros pour ceux de 11 à 14 ans et 466,02 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Son attribution dépend des revenus du foyer et de l’âge des enfants.

Enfin, le guichet permettant de demander l’aide carburant de 100 euros destinée aux travailleurs modestes effectuant de longs déplacements professionnels reste ouvert jusqu’au 31 août. Présentée comme l’équivalent d’une réduction de 20 centimes par litre pendant six mois, cette indemnité doit être réclamée en ligne sur le site des impôts. Entre légère amélioration de l’épargne, hausse de l’électricité et aides ciblées, les changements du mois produiront donc des effets très différents selon la situation de chaque ménage.