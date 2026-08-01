Le concert hommage à Queen sauvé par un accord avec Orange

Un accord a finalement été trouvé vendredi 31 juillet entre le producteur du spectacle Queen Forever et la mairie d’Orange, permettant la tenue du concert hommage au groupe britannique le 4 septembre au théâtre antique, comme initialement prévu.

Une bataille juridique qui aura duré plusieurs semaines

Programmé sous la précédente municipalité d’extrême droite dirigée par Yann Bompard, le spectacle gratuit, qui doit réunir environ 650 choristes amateurs venus de toute la France, avait été annulé début juillet par le nouveau maire RN Jean-Dominique Artaud, invoquant une dépense imprévue liée à un éboulement bloquant une route de la commune. Le producteur David Hardit avait alors saisi la justice administrative, obtenant le 27 juillet un délai de quelques jours pour trouver un accord amiable avec la ville.

Selon lui, l’accord finalement signé, préparé par les avocats de la mairie, prévoit qu’il prendra à sa charge environ 37 000 euros de frais liés à la technique ainsi qu’à la restauration des choristes bénévoles.

Un conseil municipal exceptionnel pour entériner l’accord

Le spectacle se tiendra bien le 4 septembre 2026 au théâtre antique d’Orange, a annoncé David Hardit dans un communiqué, se disant heureux d’avoir mené cette bataille jusqu’au bout pour que les artistes, les musiciens, les choristes et le public puissent vivre ce moment. Un conseil municipal exceptionnel doit se tenir le 3 août à 8 heures pour valider formellement cet accord.

Cette issue met fin à plusieurs semaines de tensions autour de ce spectacle, devenu malgré lui un symbole des arbitrages budgétaires contestés que traversent plusieurs collectivités locales dans le secteur culturel cet été.