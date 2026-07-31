Boy George claque la porte d’un musical après une chanson pro-israélienne

Le chanteur britannique Boy George ne montera finalement pas sur scène début août au London Palladium pour plusieurs représentations de l’opéra-rock Jesus Christ Superstar, a annoncé jeudi 30 juillet son manager, quatre jours après la publication d’une chanson controversée en soutien à Israël.

Un titre né de la visite d’une exposition sur le massacre du Nova

L’ancien chanteur de Culture Club avait mis en ligne dimanche 26 juillet sur X un titre reggae intitulé We Will Dance Again, reprenant le slogan Od Nirkod utilisé par les survivants du festival Nova, théâtre du plus grand massacre perpétré par le Hamas lors de l’attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël. La chanson, dont les paroles affirment vous dites génocide, je dis guerre, quand on t’attaque, c’est à ça que sert l’armée, critique également d’autres artistes qui condamnent, selon le texte, les Juifs avec une mémoire sélective.

L’artiste de 65 ans avait expliqué sur Threads avoir composé ce titre, écrit avec l’aide de l’intelligence artificielle, après avoir visité une exposition consacrée au massacre du festival Nova, tout en reconnaissant que beaucoup pourraient être en désaccord avec son point de vue.

Un manager contraint de trancher face à la polémique

Face à l’ampleur de la controverse, son manager Paul Kemsley a annoncé sur Instagram avoir décidé, après mûre réflexion, que Boy George ne se produirait plus dans Jesus Christ Superstar, où il devait interpréter le roi Hérode du 3 au 15 août. Il a précisé avoir pris cette décision dans le meilleur intérêt de son artiste, tout en présentant ses excuses aux spectateurs déjà munis de billets.

Boy George n’a pas directement commenté son retrait du spectacle, mais a réagi à la polémique sur X, écrivant se brouiller même avec des amis juifs et dénonçant une folie qui ne connaît pas de limites.