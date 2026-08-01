Stéphane Ricordel est mort : le directeur du Théâtre du Rond-Point s’éteint à 62 ans

Le monde du spectacle est en deuil. Stéphane Ricordel, codirecteur du Théâtre du Rond-Point à Paris, est décédé à l’âge de 62 ans, des suites d’une maladie neurodégénérative. Figure reconnue du cirque contemporain et du théâtre, il laisse derrière lui un parcours marqué par l’innovation artistique et la défense de la création vivante.

Une vie consacrée aux arts du spectacle

Trapéziste de formation, Stéphane Ricordel s’était imposé comme l’un des pionniers du cirque contemporain en cofondant la compagnie Les Arts Sauts, célèbre pour ses spectacles aériens qui ont tourné à travers le monde. Au fil des années, il avait élargi son champ d’action à la mise en scène, à la direction artistique et à la gestion de grandes institutions culturelles. Avec Laurence de Magalhaes, il avait dirigé le Théâtre Silvia Monfort puis le festival Paris l’Été, avant de prendre, en janvier 2023, la tête du Théâtre du Rond-Point. Le duo avait succédé à Jean-Michel Ribes avec la volonté d’ouvrir encore davantage cette scène parisienne à toutes les formes de création contemporaine.

Un directeur qui voulait décloisonner les disciplines

Depuis son arrivée au Théâtre du Rond-Point, Stéphane Ricordel défendait une programmation mêlant théâtre, cirque, danse, musique, arts visuels et performances. Son ambition était de faire du lieu un espace de rencontres entre les disciplines artistiques, tout en offrant une large place aux auteurs et créateurs d’aujourd’hui. Il travaillait encore sur plusieurs projets destinés à la saison 2026-2027, dont certaines créations personnelles développées avec le plasticien Fabien Chalon.

Une disparition qui touche le monde de la culture

La disparition de Stéphane Ricordel provoque une vive émotion dans le paysage culturel français. Artistes, metteurs en scène, compagnies et responsables d’institutions saluent la mémoire d’un créateur passionné, dont l’engagement a contribué à renouveler le cirque contemporain et à accompagner de nombreuses générations d’artistes.