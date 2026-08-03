Mayotte : l’allocation de rentrée scolaire sera versée dès le 4 août 2026

À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, les familles mahoraises éligibles à l’Allocation de rentrée scolaire recevront cette aide à partir du mardi 4 août. Mayotte bénéficie ainsi d’un calendrier anticipé, adapté à la date de reprise des cours sur le territoire.

Le versement interviendra le même jour à La Réunion. En France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les bénéficiaires devront en revanche patienter jusqu’au 18 août. Destinée aux familles ayant des enfants scolarisés ou apprentis âgés de 6 à 18 ans, l’ARS contribue au financement des fournitures, des vêtements et des équipements indispensables.

Une légère augmentation des montants à Mayotte

Pour cette nouvelle rentrée, les sommes versées aux familles mahoraises ont été légèrement revalorisées. L’aide atteindra 429,01 euros pour un enfant scolarisé en primaire, contre 425,60 euros en 2025. Elle s’élèvera à 452,67 euros pour un collégien, après 449,09 euros l’année précédente.

Les familles ayant un enfant au lycée pourront percevoir 468,36 euros, contre 464,65 euros en 2025. Ces montants spécifiques à Mayotte sont légèrement supérieurs à ceux appliqués dans l’Hexagone, où l’ARS atteindra respectivement 426,87 euros pour les 6-10 ans, 450,41 euros pour les 11-14 ans et 466,02 euros pour les 15-18 ans.

Une aide attribuée sous conditions de ressources

Le versement de l’allocation dépend des revenus du foyer. Pour la rentrée 2026, les ressources prises en compte sont celles perçues en 2024. Elles ne doivent pas dépasser les plafonds correspondant au nombre d’enfants à charge. Lorsque les revenus dépassent légèrement ces seuils, une allocation différentielle peut être accordée sous certaines conditions.

Les familles mahoraises sont invitées à vérifier rapidement les informations enregistrées dans leur dossier, notamment leur situation familiale, leurs coordonnées bancaires et la scolarisation de leurs enfants. Certaines démarches peuvent être nécessaires pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans. Les vérifications et déclarations doivent être effectuées auprès de la Caisse d’allocations familiales, notamment sur le site caf.fr.