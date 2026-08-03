Spider-Man frôle le record historique d’Avengers: Endgame

Spider-Man: Brand New Day a réalisé le deuxième meilleur démarrage de l’histoire du box-office nord-américain avec 355 millions de dollars sur son premier week-end, s’inclinant de justesse face au record détenu depuis 2019 par Avengers: Endgame.

Un premier jour déjà entré dans l’histoire

Le film a d’abord établi un record absolu du meilleur premier jour d’exploitation aux États-Unis avec 168 millions de dollars de recettes, devançant les 157 millions engrangés par Avengers: Endgame en 2019. Sur l’ensemble du week-end, Brand New Day a rapporté 355 millions de dollars dans 4 487 salles nord-américaines, à seulement deux millions de dollars du record absolu de 357 millions détenu par Endgame, repoussant Spider-Man: No Way Home, sorti en 2021 avec 260 millions de dollars, à la troisième place du classement.

À l’international, le film a rapporté 928 millions de dollars au total sur son premier week-end mondial, porté notamment par un démarrage chinois à 121 millions de dollars, loin devant le Royaume-Uni à 49 millions et la France à 26,6 millions.

Un rebond porté par le retour de Peter Parker en solitaire

Réalisé par Destin Daniel Cretton pour un budget de production estimé à 225 millions de dollars hors marketing, le film s’appuie sur un engouement renforcé par la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan quelques semaines plus tôt, qui réunissait déjà Tom Holland et Zendaya, ainsi que par le mystère entretenu autour du rôle de Sadie Sink dans l’univers Marvel.

Ce démarrage confirme la place de Spider-Man comme le personnage de super-héros le plus populaire du moment, dans une année marquée par un net regain d’intérêt du jeune public pour les salles de cinéma, porté également par des films comme The Drama, où Zendaya tenait déjà l’un des rôles principaux.